Rajoy no aclara si peleará por presidir la RFEF

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no aclaró ayer si se presentará a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (REFF) y añadió con ironía que este asunto lo contará en su «próximo libro». La cadena COPE informó el miércoles por la noche que Rajoy estaría dispuesto a presentarse a las elecciones a la REFF si el exportero del Real Madrid, Iker Casillas, no da ese paso al frente.

En el programa El partidazo de COPE, en el que se abordó el tema de las próximas elecciones a la RFEF, el periodista Juan Antonio Alcalá explicó que Casillas, actualmente en el Oporto, está estudiando si tiene tiempo suficiente para presentarse a disputarle la presidencia a Luis Rubiales. Aunque el deseo del portero es ser candidato a la presidencia de la Federación, no le cuadran las fechas: en caso de que las elecciones fueran antes del mes de mayo, el exfutbolista del Real Madrid optaría por no presentar candidatura ya que considera que no tendría opción de lograr recabar los apoyos necesarios para formalizarla.

«Yo he venido a hablar de mi libro, que termina el día que dejé de ser presidente. Dicho esto, este tema lo trataré y con detalle en mi próximo libro», declaró Rajoy cuando le interrogaron al respecto en el Foro de directivos ADEA, donde estaba presentado su exitoso libro Una España mejor (Plaza&Janés).