Rodrigo no viaja con el Valencia a Arabia Saudí

Rodrigo Moreno es baja para la Supercopa de España que se disputará del 8 al 12 de enero en Arabia Saudí (el miércoles juegan Valencia y Real Madrid a las 20.00 horas). El delantero che se someterá a pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la lesión y determinar el tiempo estimado de recuperación. Durante la primera exploración médica le diagnosticaron un esguince de rodilla y, de momento, el cuerpo técnico asume que el internacional español estará dos semanas apartado de los terrenos de juego, como mínimo. Es decir, está descartado para la semifinal de Jeddah y para la hipotética final del domingo frente al ganador del Barça-Atlético de Madrid (jueves, también a las 20.00 horas).

TORCEDURA / El hispano-brasileño sufrió una torcedura en la rodilla durante el partido contra el Eibar que aparentemente no revestía gravedad. La acción se produjo con un central del Eibar. Rodrigo cayó al césped y se levantó como si nada. Su sustitución en el minuto 83 por Geoffrey Kondogbia, de hecho, se produjo por decisión técnica. La lesión se enfrió, la noche no fue fácil y el jugador llegó ayer a la ciudad deportiva de Paterna con molestias en la rodilla. El 19 fue atendido por los médicos de urgencia y no saltó al campo de entrenamiento junto al resto de compañeros.

Minutos más tarde se confirmaba la noticia. No hay lesión de gravedad en la rodilla, pero sí un leve esguince que le impedirá luchar por el primer título de la temporada en el torneo en Arabia Saudí. El equipo viajará a Jeddah con Maxi, Gameiro y Sobrino sanos. No hay más en la delantera, puesto que Manu Vallejo también es baja por una lesión ósea que le tendrá al menos seis semanas apartado de los terrenos de juego. Celades tendrá que buscar alternativas a la baja de Rodrigo.

La más fácil y la que menos trastocaría al equipo es juntar en ataque a Maxi y Gameiro. Otra posibilidad del 4-4-2 es situar arriba a Ferran Torres.