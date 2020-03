Rubiales ofrece financiación para el fútbol de 2ª B y 3ª

La FEF mueve ficha para ayudar a los modestos. El presidente de la Federación, Luis Rubiales, compareció para anunciar que va a poner a disposición de los clubs de Segunda B y Tercera una línea de crédito para subsistir a la crisis del coronavirus. «Van a tener una línea de subvención que llega hasta los cuatro millones de euros, a devolver en dos años a coste cero», reveló el presidente en medio de un paquete de medidas oficiales tras una reunión con los 17 presidentes de las federaciones territoriales españolas.

Además, los clubs no profesionales contarán con la gratuidad de sus fichas los dos próximos años. Rubiales no dejó pasar la oportunidad de tender la mano a LaLiga, pero un ofrecimiento con un tono de superioridad que augura un mal final de la historia. «Queremos tender la mano, podemos ofrecerle a LaLiga una financiación de 500 millones para los clubs en la que hemos trabajado», proclamó. «La diferencia es que el fútbol profesional vive de los ingresos de televisión y por eso tienen un socavón», reprochó no exento de razón.

«Trabajamos en el escenario de que la próxima temporada se vea afectada. Tenemos que empezar a recuperar partidos más allá del 30 de junio y eso va a producir pérdidas económicas», concluyó el presidente de la FEF.