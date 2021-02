CD CASTELLÓN | La rueda de prensa de Bruixola y Dealbert,en píldoras

Àngel Dealbert, director deportivo del club, y Jordi Bruixola, director general, han comparecido ante los medios para analizar el mercado de invierno del CD Castellón. Estas han sido algunas de sus valoraciones.

MENSAJE A LA AFICIÓN

Bruixola: “Que tenga claro que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, desde que llegamos en 2017 con Vicente Montesinos, Pablo Hernández y Àngel Dealbert, y lo seguiremos haciendo para no perder lo que hemos ganado durante estos años. Nos vamos a dejar la piel, pero siempre desde una gestión responsable y guardando un equilibrio presupuestario. No vamos a actuar pensando solo a corto plazo. Es importante que el club tenga una base sólida para estar muchos años en el fútbol profesional, y estoy convencido de que así va a ser. Todo, pese a los inconvenientes que hemos tenido: nos has costado 300.000 euros adaptar el estadio a Segunda División, hemos tenido que ir buscando sitios donde entrenar, no tenemos contratos importantes con instituciones ni grandes empresas detrás como otros clubes. Eso nos hace trabajar el doble, pero lo hacemos”.

“Quiero mostrar mi gratitud absoluta a la afición, que sabiendo que no puede ir al estadio ha vuelto a abonarse en masa esta temporada. Mi agradecimiento eterno a ellos y a las pequeñas y medianas empresas que nos apoyan. Y al presidente Montesinos que ha hecho posible que estemos en el fútbol profesional”

VALORACIÓN DEL MERCADO INVERNAL

Dealbert: “Tomamos la decisión de dar salida a una serie de jugadores. Unos por juventud, porque es importante que tengan minutos, sean importantes y hacerles un seguimiento. ¿Por qué tantas salidas y pocas llegadas? Ha sido un mercado muy difícil por el covid. Hemos traído jugadores que hemos tenido que pelear con muchos equipos. Los jugadores que han venido (el lateral Javi Moyano y el mediocentro Yann Bodiger) ha sido por un tema deportivo, por ser el Castellón, a parte del esfuerzo que ha hecho el club. No ha sido fácil convencerlos. Nos van a dar un salto de experiencia, de saber estar. Estamos muy contentos, porque salvo alguna excepción ha habido muy poco movimiento en el resto de clubes”

Bruixola: “Hemos traído dos jugadores de Primera División y hace tiempo que al Castellón no venían jugadores de Primera. Con gran esfuerzo se ha conseguido”.

FICHAR JUGADORES LIBRES

Dealbert: “El mercado sigue abierto con jugadores libres. El club trabaja en ello, en especial en la posición de central diestro, y veremos si se puede conseguir, pero es muy difícil. Hay que encontrar la pieza adecuada. No paramos, pero no es fácil porque todos los equipos buscan lo mismo. ¿Raúl Albentosa? Como él hay muchos otros jugadores. Se valoran y se analizan. Raúl es uno de ellos. Vamos a ver qué pasa. Quien venga tiene que venir a sumar y estamos trabajando en ello”.

Bruixola: “No vamos a parar aquí, seguiremos trabajando para que la plantilla sea más competitiva”.

LA SALIDA DE FIDALGO

Bruixola: “En este tema hubo muchas cosas en consideración: el aspecto deportivo, el económico y sobre todo la voluntad del propio futbolista. Le llegó una propuesta muy buena de su anterior entrenador en el Castilla, Solari, y quería irse. Ha sido una decisión dura porque era jugador importante, aunque últimamente no estaba jugando mucho. La operación es buena tanto a nivel deportivo como económico. Fijaos de donde venimos, en 2018 estábamos en Tercera y hoy traspasando un jugador al América. Esta es la evolución clara y rápida que ha tenido este club.

A nivel de cifras, son confidenciales. No podemos decir nada, pero pensamos que puede ser una gran operación. Es una cifra superior a 900.000 euros”. (Preguntado si supera el tope histórico de traspaso del Castellón con Ulloa).