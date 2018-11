Sergio García aumenta su ventaja en Sudáfrica a falta de una jornada

El borriolense Sergio García confirmó su liderato, y aumentó este sábado su ventaja a dos golpes en el Nedbank Golf Challenge, que se disputa en la ciudad sudafricana de Sun City, al entregar una tercera tarjeta con 71 impactos (uno bajo par), para un total de 206 (-10), a una jornada para la conclusión.

Sergio García, que lidera desde el primer día, partió este sábado con un solo golpe de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el sudafricano Louis Oosthuizen, pero terminó el tercer recorrido con dos de ventaja, tras firmar una tarjeta con tres birdies y dos bogeys.

