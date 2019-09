Simón Moreno: « No se puede pedir más y tenemos que seguir»

El Villarreal B hizo este fin de semana lo que no había hecho hasta ahora en Llagostera, ganar. El protagonista destacado del duelo no fue otro que el delantero de Cartaya del filial amarillo, Simón Moreno. Para empezar lo fue por volver a disfrutar de la titularidad tras su comentada vuelta a la disciplina del Villarreal tras un tortuoso verano donde el onubense ha visto truncadas hasta dos cesiones con Almería y Málaga, respectivamente.

Simón volvió a la disciplina del filial amarillo y, con el episodio ya asumido, el delantero se ha readaptado a la perfección la forma de trabajar del equipo y a sus nuevos compañeros: «Más contento no puedo estar, desde el primer día tanto Álvarez, él cuerpo técnico y los jugadores me han recibido muy bien, quiero agradecérselo por que no es fácil lo que he pasado este verano».

Pero Simón no solo fue protagonista por volver al once titular con el Villarreal B después de todo lo que ha tenido que pasar. El onubense fue, sobre todo, el héroe del partido por conseguir dos dianas que permitieron al filial sumar una nueva victoria: «La verdad que no se puede pedir más, estoy contento pero sobre todo por el equipo, hay un grupo humano y grandes futbolistas, este equipo no tiene techo».

Sin fallo // Un triunfo de prestigio para el Mini Submarino que, además de lograr el pleno de victorias y derrotar a un rival de la parte alta de la clasificación, no había conseguido vencer nunca en campo del Llagostera, de lo cual los amarillos ya eran conscientes: «Si sabíamos que estos partidos nos cuestan mucho, en años anteriores no hemos tenido buenos resultados, por eso sabíamos que teníamos que estar más concentrados que nunca».

«Sí que es verdad que llevamos cuatro partidos francamente buenos y tenemos que seguir así, piensop que en realidad todavía no hemos conseguido absolutamente nada, esto es largo y queremos ser más regulares que otros años», agregó el atacante.