El TAU, obligado a ganar a Ourense si no quiere perder el tren del play-off

Puede ser la última oportunidad de soñar con el play-off. Cualquier escenario distinto a la victoria de esta noche (21.00 horas) dejaría al TAU Castelló prácticamente descartado en la pelea por el ascenso a la Liga Endesa.

Y es que el equipo de Toni Ten, duodécimo con siete victorias, se encuentra a dos triunfos de la novena plaza, que la ocupan en estos momentos Cáceres y Ourense. Precisamente el equipo gallego será quien visite esta noche el Ciutat, donde el TAU no logra ganar desde el 6 de diciembre cuando se impuso a Gipuzkoa (91-87) en uno de los mejores encuentros de toda la temporada.

En este sentido, Toni Ten aseguró que «el equipo está trabajando bien, ha aumentado mucho la exigencia y los jugadores están respondiendo pero en casa tenemos que ser ambiciosos, no nos podemos permitir más deslices si queremos aspirar a algo más que la permanencia».

Uno de los factores clave para para poder volver a ganar pasa porque los jugadores importantes como Juanjo García y Djukanovic mejoren su rendimiento. «Tenemos que ser valientes en ataque, dominar el rebote y que nuestros mejores jugadores marquen las diferencias. Necesitamos que la clase media de la plantilla esté al nivel que está pero que la clase alta rinda un poco más», explicó el técnico del TAU.

sin gatell y kinoshita / Para el choque ante Ourense, Ten tendrá las mismas bajas de las últimas semanas. Y es que tanto Kinoshita como Edu Gatell siguen todavía al margen del grupo y serán los únicos ausentes esta noche. «Ha sido una semana tranquila de lesiones. Tan sólo Edu e Isao no han entrenado pero los otros diez han entrenado muy bien», dijo el preparador del TAU.

Por último, reflexionó sobre lo que se viene cara el final de temporada. «Tenemos que afrontar la segunda vuelta con el entusiasmo que teníamos otros años y que nos hace creer invencibles».