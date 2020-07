La temporada de Roberto Bautista, en una perpetua actualización

Roberto Bautista tiene ganas de volver a la competición. El castellonense, en declaraciones a www.puntodebreak.com, confirmó que si finalmente se celebran los torneos programados en Estados Unidos, allí estará él, siempre teniendo en cuenta que no les pidan una cuarentena por el coronavirus.

Mientras tanto, Rober exprime las escasas oportunidades que el da el calendario preparándose en todas las superficies cara a su regreso a la competición oficial, previsto para dentro de un mes, aproximadamente: tierra batida en València y Austria, hierba y pista dura en Berlín... «Mi planificación se basa en buscar los torneos de máximo nivel, competiciones que se asemejaran lo máximo a torneos ATP», ha explicado. «He estado probando con una raqueta nueva y algunas cosas más, en diferentes superficies, para ver cómo iba», añadió. «He decidido, al final, volver a mi raqueta de siempre», apostilló el de Benlloc.

Las principales dudas se ciernen sobre la celebración o no de los torneos en Estados Unidos, con el colofón en el US Open. Algunos tenistas no tienen clara su participación, algo que no le sucede a Bautista, que no esconde sus intenciones de estar: «Yo prefiero volver cuanto antes. Siempre será positivo para nosotros que se jueguen eventos como Cincinnati o el US Open: mejor que se jueguen a que no se jueguen». «Si la gira americana va hacia delante, yo voy a ir a jugar», confirmó Rober.

Bautista ha ganado nueve títulos ATP y, el pasado noviembre logró, junto al equipo español, el título de campeón de la Copa Davis. Finalizó el 2019 como el noveno del mundo, su mejor posición hasta la fecha (ahora es 12º).

CON JUAN CARLOS FERRERO

Mientras, Bautista, el miércoles, no para. El castellonense derrotó a Juan Carlos Ferrero a un set (6-4) y Pablo Carreño hizo lo propio frente a David Ferrer (6-3), antes del desempate que se llevaron el alicantino y el castellonense (7-5), en la primera jornada del torneo que conmemora el 25º aniversario de la Academia JC Ferrero-Equelite. Fue el preámbulo del torneo propiamente dicho, que se disputa hasta el domingo en formato round robin o liguilla entre dos grupos de tres jugadores, aunque ya sin Bautista.