Tsunami Democràtic reconoce que "la gran acción no ha tenido éxito"

Justo al acabar el partido entre Barça y Madrid de este miércoles, que ha finalizado con empate a cero, Tsunami Democràtic ha enviado un comunicado en el que reconoce que "la gran acción no ha tenido éxito".

Sin embargo, se muestran satisfechOs por la visibilidad internacional que se le ha dado a la convocatoria, que "la gente no ha fallado". Y todo ello, pese a que "la actuación policial ha impedido la gran acción", aunque "no ponen excusas", aseguran. "Epic fail?", se preguntan. "No lo creemos", porque "la gente sigue teniendo claro que esto continúa mientras no haya autodeterminación, derechos y libertades".

"La fuerza de la gente no se frena hoy", acaba el comunicado.