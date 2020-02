El Vila d'Onda se afianza en el liderato tras una goleada de escándalo

La 21ª jornada de la Primera Regional deparó varias sorpresas, la goleada del líder ante el colista, el pinchazo del Benicasim, el acercamiento del Orpesa a la zona alta y la esperanza de La Cueva por salir del descenso.

Hasta once tantos encajó el Benicense ante el líder, donde Miguel Díaz 'Miguelín' se erigió como gran protagonista en la goleada del Vila d'Onda, con hasta cuatro tantos en su cuenta particular (11-2). No obstante, el conjunto de Iván Arroyo consiguió más que tres puntos, debido al pinchazo del Benicasim, inmediato perseguidor de los ondenses, que cayó derrotado en su visita ante La Cueva, gracias a los tantos de Esau y Carlos Nicolau, este último por partida doble (3-0). Un Balompédica La Cueva que consigue tres puntos vitales para dar un pequeño paso hacia la permanencia, mientras que el Benicasim pierde la estela del líder, que se pone a diez puntos de diferencia.



Por su parte, Torreblanca y La Pobla no pasaron del empate, los rojiblancos ante el Rafalafena (1-1) y el conjunto de Raúl Sales frente al Vinaròs (1-1). En cambio Orpesa, Traiguera y San Lorenzo se dieron un baño de alegría, los orpesinos para acercarse a la zona alta de la tabla (2-0), el Traiguera coge aire y se aleja de la zona de descenso tras vencer en su visita a Morella (0-1), y el San Lorenzo se aferra a la permanencia tras vencer por la mínima ante un rival directo como el Borriol, gracias al doblete de Jorge González (2-1).

MARCADORES J 21 - PRIMERA REGIONAL GI



CF VILLAFAMÉS 2-0 CD ELS IBARSOS

CF BALOMPÉDICA LA CUEVA 3-0 CD BENICASIM

CD VILA d'ONDA 11-2 ACD BENICENSE

CD SAN LORENZO 2-1 CF BORRIOL

ORPESA CF 2-0 CÀLIG CF

MORELLA CF 0-1 CF TRAIGUERA

CF TORREBLANCA 1-1 CF RAFALAFENA

CD LA POBLA TORNESA 1-1 VINARÒS CF



En el grupo II, el Patacona líder, del grupo, no perdona y le ha endosado una 'manita' al Artana (1-5), mientras que el Onda B se aleja del liderato tras caer por la mínima en su visita ante el At. Quart de les Valls, el tanto de los locales fue obra de Borja (1-0). También sucumbió el Club La Vall (2-1), que cedió ante el Tavernes Blanques. En la zona baja de la tabla, el Foios Atlètic permanece en los puestos de descenso tras caer por la mínima ante el Moncofa (0-1). Por último, el Jérica firmó tablas ante el Esportiu Vila-real (1-1) y La Creu Pobla Farnals en Puzol ante el filial rojiblanco (1-1).

MARCADORES J 21 - PRIMERA REGIONAL GII



FB SAGUNTO 2-1 JÚPITER DE MASSAMAGRELL



UD PUZOL B 1-1 LA CREU POBLA FARNALS

FOIOS ATLÈTIC CF 0-1 MONCOFA FC

CD JÉRICA 1-1 ESPORTIU VILA-REAL

ARTANA CF 1-5 PATACONA CF

TAVERNES BLANQUES CF 2-1 CF LA VALL

CF ATLÈTIC BURRIANA-SALESIANOS 1-0 XILXES CF