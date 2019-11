El Villarreal B se conjura para revertir la situación en el Mini Estadi

El Villarreal B sigue sin levantar cabeza en el Mini Estadi. Esta última jornada de liga vio cómo se le escapaba un partido que tuvo de cara desde la primera mitad, pero que se quedó en un agridulce empate ante la UE Olot. Entre los más destacados estuvo Edu Adell, cada partido mejor desenvuelto por banda izquierda, tanto en ataque como en su labor defensiva como lateral. Su calidad y desparpajo le hicieron dar una asistencia de gol.

«La verdad es que el Olot tiene un muy buen equipo, mueve muy bien el balón y nos ha costado entrar en el partido al principio. Nosotros hemos tenido nuestras oportunidades y teníamos muchas ganas de ganar en casa, por eso es un empate que nos sabe a poco», explicó el lateral zurdo de Almassora.

El empate dejó una sensación áspera, sobre todo, porque después de que el filial a punto estuviera de conseguir el segundo tanto, el rival se vino arriba y doblegó la resistencia local: «Creo que estábamos bien colocados en el campo. El empate se ha dado en un momento en el que estaban insistiendo mucho y han obtenido su recompensa».

El almassorí fue uno de los jugadores más destacados del filial. Subió y bajó por banda izquierda, fue una amenaza añadida y logró conectar varios centros con peligro. Su actuación no valió para conseguir la victoria, pero el jugador instó a los suyos a seguir trabajando para revertir la situación: «Sabemos que estamos haciendo bien las cosas. Está claro que en casa nos está costando un poquito más, los encuentros se nos atascan más, pero creo que al final los resultados van a llegar. Jugando como estamos jugando solo queda seguir trabajando».

En la misma sintonía se mostró Migue Leal, quien no dudó en reconocer los problemas que está teniendo el equipo cuando juega como local. «Sí que es verdad que en casa se nos están atragantando los partidos, no conseguimos llevarnos la victoria y debería ser al revés. Deberíamos ser más fuertes en casa y que nos costase más en los partidos fuera, pero este año las cosas están yendo así», comentó y añadió que «estamos intentando trabajar para llevarnos los partidos en casa, pero nos está costando. Vamos a tener que trabajar más y hacernos mucho más fuertes. No podemos ser tan débiles como locales».