Villarreal-Valencia, el partido amistoso más atractivo del verano

El partido del verano ya está aquí. No hay puntos todavía en juego, pero sí muchas cosas interesantes en el duelo con más picante de la pretemporada que, por culpa de la pandemia, ha sido más modesta y sin enfrentamientos rimbombantes a miles de kilómetros de casa en horarios para noctámbulos, como colofón prácticamente a un mes de agosto en el que el centro del campo titular del Valencia, Francis Coquelin y Dani Parejo, ha cambiado Mestalla por el Estadio de la Cerámica. Este derbi del morbo será sin público y en Pinatar Arena (Murcia), pero se podrá ver a través de Medi TV (20.00 horas).

El Villarreal llega después de ofrecer un buen tono contra el Cartagena (3-1) pero arruinar su partido frente al Tenerife (2-3) en una segunda parte repleta de errores, en la que su --ahora mismo-- único internacional español, Pau Francisco Torres, vio como le robaban la cartera, le ganaban en velocidad y redondeaba esa extraña noche con un gol en propia puerta de vaselina. Seguro que no sucede lo mismo. Ni a él ni al equipo. Porque lo de este viernes, lo quieran o no, no es un bolo más.

Coquelin y Parejo centrarán la atención, pero también Jaume Costa (ha regresado al Submarino después de un complicado año cedido en Mestalla), Paco Alcácer (el torrentí, canterano del Valencia, se decantó por la oferta amarilla en vez de por la che en el pasado mercado de invierno) o Raúl Albiol. Sin olvidar tampoco que Unai Emery entrenó en la capital del Túria y que Javi Gracia, además de jugar en el Submarino, también dirigió a su filial.



LAS AUSENCIAS

El entrenador de Hondarribia mantiene las bajas de Carlos Bacca, Ramiro Funes Mori, Mario Gaspar, Manu Morlanes y Manu Trigueros, a las que podrían sumarse Alberto Moreno (con ligeras molestias en su rodilla, tras el susto que dio el martes) y Raúl Albiol (no juega desde que arrancó la pretemporada, aunque ya entrena con normalidad, por lo que podría disputar sus primeros minutos).

Emery tendrá que decidir si, pese a la exigencia de la prueba, continúa dando aproximadamente 45 minutos a cada uno o si ya empieza a definir su once cara al estreno liguero, marcado para el fin de semana del 12 y 13 de septiembre. Además, las numerosas bajas, entre cuestiones físicas y médicas, es otro dato que influye.

El Villarreal ha realizado pocas pero destacadas incorporaciones (los dos exvalencianistas más Takefusa Kubo, cedido por el Real Madrid). Su vecino no solamente no ha fichado a nadie, sino que ha perdido a Ezequiel Garay, más los traspasos (por decirlo suavemente) de Ferran Torres al Manchester City, Francis Coquelin y Dani Parejo al Submarino, y el más el reciente de Rodrigo Moreno (Leeds).



DEBILITADO

Los che, con hasta tres casos positivos por covid-19 en su plantilla (uno de ellos un canterano) en los últimos días, acude a este amistoso, después de haber vencido por la mínima al Castellón (1-0), sin Mouctar Diakhaby, Toni Lato, Kevin Gameiro, Carlos Soler ni Geoffrey Kondogbia.

Si los amarillos tienen fundadas esperanzas de hacer algo grande en las tres competiciones, el Valencia, sin salir a Europa, ha iniciado una reconstrucción controvertida con la marcha de la mayoría de los pilares de un equipo que hace poco más de un año competía en la Champions y ganaba la Copa del Rey. Sobre todo la salida de Parejo, su capitán.

Serán, simplemente, 90 minutos de fútbol y rodaje, pero lo que suceda en San Pedro del Pinatar dará para mucho más.