La vuelta de la bala de San José

Le costó ocho años, en los que había estado afincado en Castellón, conseguir la nacionalidad española. Esa distinción que a otros deportistas y en modalidades más famosas se consigue en dos años o incluso menos tiempo, pero que a Yunier Pérez le negaban una y otra vez. Finalmente la cordura imperó, y el velocista nacido en San José de las Lajas (Cuba), pero cerca de una década como castellonero, ya compite como español: además, este año debutará como internacional con la Roja.

Después de un inicio del 2018 espectacular, una lesión el pasado mes de febrero le cortó las alas… pero temporalmente. Yunito no se rinde y nunca baja los brazos. El actual poseedor del récord de España de 60 metros lisos, con 6.52 segundos, sufría una rotura completa del tendón de Aquiles de la pierna derecha en el Meeting de Gallur (Madrid), un infortunio que solamente retrasó su explosión, que esperan que llegue durante el presente ejercicio.

El final de la espera

El atleta del Playas de Castellón regresa a las pistas de forma oficial. Lo hará mañana, en el Meeting de París-Bercy, la primera de las muchas apariciones que completará en este prometedor año. Yunier ha trabajado duro desde noviembre, en una pretemporada enfocada a su gran reto, que es debutar como internacional español en el Campeonato de Europa en Glasgow (Escocia), que se celebrará los días 15, 16 y 17 del mes que está a la vuelta de la esquina.

«He estado cerca de siete meses con la rehabilitación y nunca me vine abajo, ni cuando me produje la lesión», explica el hispano-cubano. Yunito descubre que en todo momento ha «sido positivo», tanto él como todo su entorno». «Evidentemente, no fue fácil después de haber esperado tanto tiempo para ser español, pero me dije: Yuni, esto lo levantamos», subraya el velocista ante su inminente debut en Francia.

Dicho y hecho. Se puso a trabajar fuerte en la rehabilitación y ahora ya se siente en plena forma. «Desde mi lesión, me marqué como objetivo poder estar a punto para el Europeo de Glasgow del 2019 y todo apunta a que sí será», arguye el de San José.

El recordman de España de 60 metros recuerda que su mejor marca personal es de 6.49 segundos --aunque todavía no era español--, mejor que el 6.52 del pasado año. Pérez no se pone techo, pero tampoco se presiona: «Ahora todo pasa por empezar a competir. En el Meeting de París-Bercy, en la Copa del Rey y en Madrid veremos cómo estoy; y a partir de ahí, a ver qué sucede en el Campeonato de España», contextualiza. «Lo que sí tengo claro, es que hay que llegar a tope al Europeo de Glasgow», confiesa a continuación.

La bala de San José ha vuelto para quedarse. Tanto su club como todo el atletismo nacional confía en que pueda continuar batiendo plusmarcas, ahora en la temporada de pista cubierta como a partir de junio en la temporada al aire libre.