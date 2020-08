Wolfsburgo-Lyon: la final de siempre en una Champions diferente

Los dos gigantes de Europa vuelven a jugarse el título. El año de las sorpresas no lo ha sido tanto en el fútbol femenino continental, que pese al nuevo formato concluye el curso con la final de siempre: Wolfsburgo Olympique de Lyon (domingo 20.00h, GOL). Han sufrido más que nunca, han estado contra las cuerdas en más de una ocasión pero como buenos goliats han avanzado rondas para verse las caras en la batalla final, aquella que cuando se juega entre alemanas y francesas es toda una agonía.

Esta será la cuarta final entre ambos conjuntos y la estadística dicta que la igualdad es máxima pero que el título suele alzarlo el equipo que viste de blanco, el Lyon. De hecho, la final de 2013, que el Wolfsburgo ganó gracias a un tanto de Müller de penalti, supuso el fin de una racha histórica. Hasta ese momento el Lyon nunca había perdido una eliminatoria de 90 minutos. Lo hizo pero ya jamás volvió a suceder. Al menos contra el VFl, que vio escapar la final de 2016 en los penaltis y la de 2018 en la prórroga.

Y es que, ya hace tiempo que el fútbol femenino le ha dado la vuelta a la célebre frase de Gary Lineker. Aquí, juegan 11 contra 11 y siempre gana el Lyon. La dinastía francesa, que parecía encaminada a caer este año, persiste con su novena final de la Liga de Campeones, la quinta consecutiva. Y puede concluir con el séptimo título europeo de la entidad (el quinto de forma continuada). Aunque el Wolfsburgo ya sabe lo que es reinar Europa, lo ha hecho en dos ocasiones y quiere repetir para terminar con la maldición del Lyon, al que no elimina desde 2013.

Lyon hadn't lost over 90 minutes in 120 games. Then on 22 May 2013 at Stamford Bridge, @VfLWob_Frauen did this to take their title🏆#UWCL | #UWCLfinal pic.twitter.com/FGrhSTmxCq