Zidane: "Me conformo con la plantilla que tengo"

Volvió a hablar Zidane antes de un partido oficial, después del último entrenamiento del equipo, antes de viajar a Vigo para iniciar La Liga este sábado (17.00 horas) ante el Celta, y lo hizo para pasar de puntillas por todos los males que atacan al Madrid, desde la desalentadora pretemporada hasta la ausencia de grandes fichajes, con un mensaje de cierta resignación ante la inactividad del club en el mercado: Miramos al futuro, lo que ha pasado hasta ahora no importa, analizó lo que ha transcurrido de su segunda etapa en el banquillo blanco. Yo me conformo con la plantilla que tengo, lo hemos hablado con la persona indicada, con la que hacemos las cosas, y nos centramos en los jugadores que tenemos, el resto no nos interesa, amplió después.

EL TÉCNICO CUENTA CON TODOS

Zidane repitió el mismo mensaje para todos sus jugadores, desde la última esperanza de la afición, Vinicius, hasta los inicialmente descartados James y Bale: Voy a contar con todos, lo importante es que estén preparados. James está en forma y estamos todos contentos de tenerlo en la plantilla. Bale parecía que se iba, pero las cosas cambian y voy a contar con él, como con los demás, discurrió en varias respuestas un Zidane que tiene que hacer este viernes sus primeros descartes, antes de viajar a Vigo.

En una rueda de prensa extensa y con preguntas insistentes en los problemas del equipo, el técnico francés demostró gran habilidad para eludir la responsabilidad de transmitir algún mensaje, entre constantes frases vacías de contenido. Tengo a los mejores jugadores, no tengo dudas. Neymar no es jugador del Madrid, Pogba está en Manchester Los importantes son los que están aquí, respondió varias veces.

Dentro de la coherencia interna del discurso de Zidane, con La Liga llega el momento de refrendar las promesas de la pretemporada. Ya ha llegado la competición y Zidane no eludió el final de las excusas. La pretemporada pasó, los resultados no nos han acompañado, pero entramos ya en la competición, que es lo que nos gusta y nos importa, reiteró en varias ocasiones el francés.

DUDA CON CARVAJAL

La única ausencia de la última sesión fue la de Mariano, que sigue con problemas físicos y podría salir en los próximos días, aunque Mendy y Brahim, recién recuperados de sus lesiones, tampoco están en plena disposición para jugar. La gran duda de Zidane es el lateral derecho, con Carvajal a la espera de que el CSD corrobore el indulto que aprobó la RFEF para los sancionados del año pasado, a unas horas de el equipo viaje a Galicia. No me parece normal, pero es así y tenemos que esperar, se resignó Zidane.