Formar en valors, evitar casos d’assetjament a les aules i fomentar la convivència entre els alumnes són sol alguns dels objectius que persegueix l’institut Broch i Llop de Vila-real. Unes metes que la comunitat educativa està aconseguint gràcies, en bona part, al projecte denominat Alumnes ajudants, a través del qual es crea una xarxa d’estudiants majors de 14 anys (de tercer de l’ESO) carregats amb eines per a solucionar diferents conflictes que puguen originar-se en el centre, normalment entre els alumnes de primer i de segon d’ESO. D’aquesta forma, «els majors tutoritzen als alumnes de primer cicle, convertint-se en mentors que milloren les seues competències emocionals i valors com l’empatia i la responsabilitat», assegura Pilar Jarque, responsable de la iniciativa. Encara que abans, els alumnes encarregats de la tutorització són formats (la sessió formativa va tindre lloc divendres passat) per a ajudar els més joves, a través de reunions periòdiques amb el professor encarregat de cada grup.

En total, són uns 50 els alumnes ajudants i, tal com expliquen des del centre vila-realenc, els estudiants que van formar part d’aquest projecte l’any passat (i que ara cursen quart d’ESO) enguany tenen el paper de dinamitzadors, amb el que també s’encarreguen de l’organització d’activitats en l’institut.

Amb tot, al llarg del curs es realitzen diverses activitats d’agermanament en les quals els estudiants de tercer organitzen jocs, dinàmiques i tallers per als de primer. Sense anar més lluny, la primera d’aquestes cites tindrà lloc divendres que ve i consistirà en una acampada en el centre educatiu que protagonitzaran els alumnes de tots dos cursos. «Amb aquest projecte, hem observat una millora en la convivència perquè es detecten i solucionen casos d’assetjament escolar i la transició de Primària a Secundària es realitza de forma senzilla i acompanyada», destaca Jarque. Sens dubte, una iniciativa molt necessària que ensenya als estudiants la importància de créixer i formar-se en valors.