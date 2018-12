La mostra AVANT de Formació Professional i ensenyaments artístics i esportius, organitzada per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, ha rebut la visita de vora 40.000 assistents durant els dies 14, 15 i 16 de desembre al Museu de les Ciències de València.

No va faltar el president de la Generalitat, Ximo Puig; la Vicepresidenta, Mònica Oltra; el conseller d’Educació, Vicent Marzà; i la directora general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, Marina Sánchez, entre altres autoritats.

Així, durant tres dies, la fira ha posat en valor el treball que fa l’Administració --junt amb tot el sistema educatiu valencià-- per potenciar la formació professional, artística i esportiva, i per impulsar la inserció laboral dels joves valencians. Des de la Conselleria d’Educació destaquen el treball que es fa «per ampliar l’oferta de la Formació Professional, per adaptar-la a les necessitats dels entorns i sectors productius i per millorar la qualitat d’aquests ensenyaments, amb més professorat i més inversió en equipament i material». Tres eixos fonamentals per a garantir l’èxit professional dels més joves. I és que aquest curs hi ha 10.470 alumnes que estudien Formació Professional a 52 centres de les comarques de Castelló i un total de 2.700 en 21 centres de la província pel que fa als ensenyaments de règim especial.

ELS PARTICIPANTS

En la fira AVANT han participat, a més de unes 200 empreses i institucions, les 26 famílies d’FP, els conservatoris elementals i professionals de música i dansa, les escoles d’arts plàstiques i disseny i els ensenyaments d’emergències i esportius. En concret de Castelló, han visitat la fira una desena de centres educatius que van poder triar entre més de 300 activitats als 80 estands que es van instal·lar.

Cal recordar que la mostra ha estat dividida en huit zones diferents. Així, l’espai Orienta va estar dedicat a propostes i tallers pràctics per a aprendre a ser un bon gestor econòmic en l’entorn social i incrementar el potencial personal en el món laboral i en l’emprenedoria, mentre que en Innova, els centres educatius, empreses referents en el seu sector i instituts tecnològics van mostrar les competències necessàries per a poder incorporar-se a un mercat laboral més exigent.

D’altra banda, l’escenari Emprén va ser un espai de reunió dels emprenedors on van mostrar els seus projectes i idees. Les exhibicions de capacitats tècniques d’alt nivell i les demostracions d’habilitat de l’alumnat van ser les protagonistes de la zona Skill, on també es van realitzar fet test projects d’entrenament per a l’actuació en el campionat Spainskills 2019. A més, els vora 40.000 assistents van poder tocar i viure la tecnologia, les arts creatives, la indústria 4.0 i l’esport en Experimenta; i l’escenari Square es va omplir de performances, música, desfilades de moda, ponències i presentacions d’influencers.

FIGURES DESTACADES

Entre les visites van destacar l’Associació Peloki, creadors de la websèrie Liars (guanyadora del Premi IVAJ websèrie jove 2018); el cantant i participant d’Operación Triunfo Agoney; la cantant finalista de Factor X i actriu Elena Farga; la influenciadora en perruqueria i maquillatge Paloma Barba; els xefs Pablo Montoro, Begoña Rodrigo i Bárbara Amorós; els dissenyadors de moda emergents Antonio Segura, Sonia Carrasco i Atelier Palometa; i l’enginyer informàtic i expert hacker Deepak Daswani.