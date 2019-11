Iglesias tacha de "locuras" las propuestas de Sánchez para Cataluña

"Aluciné, porque propuso dos locuras", ha sentenciado el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, sobre las propuesta que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, puso encima de la mesa para solucionar el conflicto catalán en la noche electoral. Tanto recuperar el delito de convocatoria ilegal de un referéndum en el Código Penal como prometer traer al ex 'president' de la Generalitat, Carles Puigdemont, a España, son medidas que, para el candidato morado, demuestran el acercamiento de Sánchez a la derecha.

En una entrevista en Cadena Ser, ha asegurado que la intención de Sánchez de reintroducir en el Código Penal la realización de un referéndum como delito, algo que derogó José Luis Rodríguez Zapatero en 2005, es un gesto hacia la "derechona": Estábamos todos de acuerdo en que el 1-O no hubo un referéndum, que fue un simulacro o una movilización política. Entonces decir que se quiere reformar el Código Penal para evitar un referéndum es dar la razón a los independentistas sobre algo que todos pensábamos que no había ocurrido".

📻 "Sánchez trata de seducir a la derecha con la excusa de Cataluña, y después vienen los recortes".@Pablo_Iglesias_ en @HoyPorHoy pic.twitter.com/6iVpbJgziU — PODEMOS (@ahorapodemos) November 6, 2019

Más contundente se ha mostrado contra la promesa de Sánchez de traer a Puigdemont a España: "¿Pero cómo? ¿En un helicóptero con los GEOS, Pedro Sánchez descolgándose en Waterloo y montando al helicóptero a Puigdemont?", ha ironizado. Momentos después, Iglesias ha explicado que "si Puigdemont viene a España es porque los jueces españoles y los belgas se han puesto de acuerdo para una extradición".

"SEDUCIR A LA DERECHA"

"¿Por qué propone dos cosas tan raras, tan impropias? Es una manera de seducir a la derecha", ha planteado, insistiendo en la idea que defiende desde hace varias semanas de que la cuestión catalana puede convertirse en la "excusa" de Sánchez para pactar con el PP.

Iglesias no solo vio en estas propuestas la intención del líder socialista de acercarse a la derecha sino que, además, el planteamiento de crear una vicepresidencia económica que quede en manos de la actual ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, supone un "guiño" más a los conservadores: "Un PSOE gobernando cerca del PP apostaría por figuras como Calviño y un PSOE gobernando con nosotros pensaría en otras figuras". Además, Iglesias ha advertido a su homólogo que "es un error empezar a nombrar vicepresidencias antes de que la gente vote".

"Por la voluntad de Pedro no va a haber un gobierno de coalición solamente si no le queda más remedio", ha subrayado Iglesias antes de apuntillar que "solamente si el PP le dice que no" o ellos tienen "un buen resultado", el jefe del Ejecutivo podría verse forzado a tejer una alianza con los morados.