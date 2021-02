Iglesias cuestiona a los que aplaudieron a Juan Carlos I el 23-F tras su nueva regularización fiscal

Las informaciones sobre Juan Carlos I y una nueva regularización fiscal de cuatro millones de euros han vuelto a desatar la polémica. Varias formaciones políticas han criticado al monarca, incluida Unidas Podemos. Pablo Iglesias ha cuestionado en redes sociales cómo hay todavía quien aplaude la figura del rey emérito. Mucho más precavida se ha mostrado Carmen Calvo, que pese a señalar que no es una "buena noticia", se ha centrado en resaltar que este es el mejor "ejemplo" de que el estado de derecho funciona igual para todos.

"La pregunta no debería ser por qué nosotros no aplaudimos ciertas cosas, sino por qué aplauden los demás", ha publicado el vicepresidente segundo y líder de los morados en Twitter, en referencia al acto del pasado 23 de febrero. Iglesias, junto al resto de dirigentes de Unidas Podemos que acudieron al evento, no aplaudió el discurso de Felipe VI en el que ensalzó la figura de su padre por su actuación en el golpe de estado de 1981.

Llama la atención la de sorpresas que nos llevamos cada mes con los oscuros -y se ve que también ilegales- movimientos financieros realizados desde la institución que debiera ser la más fiscalizada de toda la democracia, por ser la más protegida y privilegiada: la monarquía. — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) February 26, 2021

Llama la atención la de sorpresas que nos llevamos cada mes con los oscuros -y se ve que también ilegales- movimientos financieros realizados desde la institución que debiera ser la más fiscalizada de toda la democracia, por ser la más protegida y privilegiada: la monarquía. Alberto Garzón (@agarzon) 26 de febrero de 2021

Ejemplo de fiscalización

La vicepresidenta primera se ha mostrado mucho más cauta a la hora de valorar la regularización hecha por el rey emérito. Calvo ha señalado que no es una "buena noticia", pero ha evitado hacer una crítica más profunda. No obstante, sí ha insistido en varias ocasiones en que este es el "ejemplo de un país que funciona y exige cuentas a todo el mundo". "Y tiene que exigir por igual, porque nuestro país es una democracia con un Estado de derecho riguroso en que nadie se puede saltar la ley", ha subrayado.