Merkel y Sánchez apremian a pactar el fondo "cuanto antes"

Alemania y España apremiaron este martes a los Veintisiete a cerrar un acuerdo "cuanto antes" sobre el fondo post-pandemia y el presupuesto global para los próximos siete años. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se reunió en Berlín con la cancillera, Angela Merkel, que este semestre es, además, presidenta de turno de la Unión Europea.

"Sería deseable llegar a un acuerdo lo antes posible. No sé si será posible el viernes o el sábado, pero el tiempo apremia", afirmó la dirigente alemana en la comparecencia que ofreció junto a Sánchez. Los socios celebrarán una cumbre a finales de semana en la que deben alcanzar un acuerdo sobre los criterios para repartir el fondo de 750.000 millones de euros (500.000 en transferencias a fondo perdido y 250.000 en préstamos) para ayudar a los gobiernos a recuperarse del azote de la pandemia de coronavirus. "Todos tenemos que ser muy conscientes del momento histórico que vivimos. En este sentido estamos convocados a lograr un acuerdo cuanto antes. Julio tiene que ser el mes del acuerdo. No habrá recuperación económica si no hay unidad", subrayó Sánchez.

Merkel, firme defensora de ese fondo, lamentó que, a pocos días de la cita en Bruselas, todavía haya "graves diferencias" entre los Veintisiete sobre cómo acceder a esos fondos. Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca, los llamados países "frugales" o tacaños, quieren endurecer los criterios y recortar el volumen del plan.