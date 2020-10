El PSOE saca adelante una iniciativa contra el odio sin el apoyo de los independentistas

El PSOE ha logrado sacar adelante una proposición no de ley para que el Congreso manifieste su compromiso con la convivencia y su rechazo al fanatismo y al odio. Sin embargo, no ha sido gracias al voto de los partidos independentistas que han abandonado en la votación a los socialistas, aferrándose a la abstención como "castigo" porque consideran que la iniciativa solo recoge los ataques que sufre el Ejecutivo y no el resto de las formaciones. No obstante, la resolución ha salido adelante -167 'síes', 90 'noes' y 91 abstenciones-.

ERC, EH Bildu, JxCat, la Cup y el BNG han decidido no apoyar la propuesta del PSOE porque, como señalaron el pasado martes, no consideran que denuncie los ataques que sufren todas las formaciones, sino solo los que van dirigidos a los dos partidos que componen el Ejecutivo. PP, Vox y Cs, por otro lado, han voto en contra.

El texto que registró el PSOE en la Cámara baja se centra en un vídeo, publicado en redes sociales a mediados de junio, en el que se podía ver a un hombre disparando a fotografias del presidente del Gobierno y de varios ministros. Cada vez que hacía fuego, los compañeros del indivíduos celebraban que había dado al blanco entre risas. Unos días después, el protagonista del vídeo, un taxista exmilitar, era detenido.

La iniciativa de los socialistas sostiene que "algo está pasando para que estas viles acciones ... aparezcan difundidas a través de plataformas de mensajería, redes sociales y otras vías telemáticas". El propio secretario general del grupo parlamentario socialista, Rafael Simancas, fue el encargado de señalar a Vox como origen de este "deterioro de la convivencia" y lamentando que el discurso "simple, falaz, zafio, pueril e incluso paleto" del partido de extrema derecha tenga efecto en la sociedad actual.

El debate, que tuvo lugar el martes, fue bronco. El PP criticó al Gobierno por denunciar ataques de odios contra el Ejecutivo a la vez que pactan con una formación política que no ha condenado a ETA, en referencia a EH Bildu. Por su parte, Vox acusó a socialistas y morado de ser "hipócritas" y "cínicos" al defender una proposición no de ley con insultos al tercer partido en España.

No obstante, la sorpresa llegó cuando muchos grupos de la Cámara baja, entre ellos gran parte de los socios del Gobierno, anunciaron su abstención porque la iniciativa solo recogía el incidente del vídeo del tirador pero no hacía mención de ningún otro acto violento que pudieran haber sufrido el resto de formaciones.