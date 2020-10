Sánchez afea a Ayuso que "salvar vidas" no sea su prioridad

Pedro Sánchez afeó este sábado a Isabel Díaz Ayuso que no haya asumido como "gobernante" que la prioridad es "salvar vidas". El presidente español le lanzó la crítica de manera indirecta cuando defendió su decisión de decretar el estado de alarma en Madrid capital y otros ocho municipios de la región para frenar el coronavirus. "En el Gobierno siempre hemos puesto por encima de cualquier otra consideración la salud pública, el salvar vidas. Y pedimos a todos los gobernantes que hagan lo propio. Que piensen en los enfermos, el personal sanitario, los familiares de las víctimas", reclamó en Guarda (Portugal), donde participó en una cumbre bilateral con el país vecino.

No es la primera vez que la Moncloa reprocha al Gobierno de la Comunidad de Madrid (PP) que lo ve más pendiente del impacto económico del covid que de la salud. "Para que haya economía tiene que haber salud", ha repetido durante estos meses el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Él precisamente preguntó a Ana Pastor, portavoz de este área en el PP y también exministra de Sanidad, si estaba de acuerdo con lo que Ayuso había declarado el fin de semana anterior al diario 'ABC', cuando afirmó que "no se trata de confinar al 100% de los ciudadanos para que el 1% contagiado se cure". Solo en Madrid ese 1% suponen 66.000 personas. En España, 469.000. Pastor no respondió.

En una rueda de prensa junto al primer ministro, Antonio Costa, Sánchez defendió el decreto de alarma por la "preocupante" y "muy elevada" incidencia tras analizar, citó, las PCR positivas y el grado de ocupación de los hospitales y las unidades de uci. "No podíamos quedarnos de brazos cruzados", dijo. El presidente confía en que, con las limitaciones a la movilidad en la ciudad de Madrid y otros ocho municipios durante los próximos 15 días, se pueda "contener la pandemia" y dio a entender que espera que no se necesite ninguna prórroga de la alarma. "Seguimos tendiendo la mano al Gobierno de Madrid para trabajar conjuntamente", añadió.

A Sánchez también le acompañó una parte de los ministros de su Ejecutivo que se reunieron con sus homólogos portugueses en plenario. Durante la cita, según fuentes de la Moncloa, se analizaron las relaciones bilaterales con especial atención al desarrollo transfronterizo y las infraestructuras ferroviarias y las carreteras. El presidente español y el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, compartieron detalles de planes de recuperación en los que ambos países pueden trabajar juntos. En este sentido se emplazaron a identificar proyectos conjuntos estratégicos que puedan ser financiados por los fondos europeos. En concreto, en áreas como el desarrollo del hidrógeno, la cadena de valor de las baterías, el desarrollo del 5G y los satélites.

El jefe del Ejecutivo español celebró que Portugal asuma la presidencia rotatoria de la Unión Europea el primer semestre del 2021. "Es una fuente de tranquilidad", suspiró, en referencia a las coincidencias que tienen en política exterior. Costa destacó la importancia de que ambos países vayan "juntos" a Bruselas a presentar proyectos concretos.