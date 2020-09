Sánchez da un toque a Ayuso: "Nos preocupa Madrid"

Madrid es de nuevo foco de la pandemia de coronavirus, la comunidad que más presión asistencial sufre (15% de camas ocupadas por covid, frente al 6% de media nacional), y también la región ariete del PP contra Pedro Sánchez, estrategia comandada por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. El Gobierno hasta ahora ha evitado entrar en el cuerpo a cuerpo. Pero ayer el líder socialista escenificó un pequeño giro. Sin cargar las tintas, pero a la vez dejando claro que la evolución del virus en Madrid inquieta al Ejecutivo.

El lunes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, se había referido a los datos de la comunidad, que acumula un tercio de los casos y el 42% de las muertes en las dos últimas semanas. Madrid, dijo, "está sufriendo un estrés muy importante", que confiaba en que pudiera atemperarse con las medidas previstas, pero para eso "se tienen que aplicar bien, de forma contundente". El doctor ya advirtió la semana pasada de que si la incidencia del virus no se domaba en Madrid harían falta "medidas drásticas". Ayuso calificó las palabras del epidemiólogo de "ensañamiento" con la región.

"Si Simón trasladó ese mensaje es porque nos preocupa el estado de la salud pública y la evolución de la pandemia en Madrid", aseguró este martes Sánchez en una entrevista en la SER.

Recursos humanos, digitales y económicos

El presidente defendía así al doctor, pero también la gestión del Ejecutivo y su labor de "liderazgo" (y "no de dejación de funciones"), ya que su Gobierno, recordó, ha puesto a disposición de las autonomías recursos humanos (2.000 rastreadores militares, que ya han pedido 11 territorios), digitales (la 'app' Radar Covid, que ha de enlazarse con los sistemas asistenciales) y económicos (16.000 millones de euros no reembolsables). Sigue en pie la oferta de estado de alarma a la carta, porque activar la herramienta en todo el país, dijo, no se justifica ahora mismo.

Nueva queja

"Agradezco la preocupación que siente Sánchez por Madrid respondió Ayuso por Twitter. Aprovecho para volver a pedirle la reunión que no me ha concedido en 12 meses". José Cepeda, número dos del PSOE en la Asamblea de Madrid, le recordó que Sánchez ya ha mantenido 15 conferencias de presidentes, a las que ella ha asistido. Sánchez achacó en la SER la segunda ola al "relajamiento" de los ciudadanos tras el confinamiento. Pero agregó otra razón, que también apuntaba indirectamente a Madrid: "Los niveles de rastreo y las capacidades estratégicas de algunas comunidades deben mejorar".

Presidenta @IdiazAyuso, solo recordarle que el presidente @sanchezcastejon se ha reunido con usted en 15 ocasiones. Una llegó tarde por una misa, otra por hacerse una foto en un avión. El jefe de la oposición todavía es @pablocasado_ ¡Trabaje un poquito por los madrileños ! 🙏🏻 https://t.co/HBiCqm52eQ — José Cepeda (@Cepeda) September 1, 2020

Desde la Moncloa, tras la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, preguntada por Madrid, se limitó a pedir a las autonomías que cumplan "a rajatabla" las medidas pactadas con Sanidad. No ahondó más, pero sí reconoció que hay "comunidades limítrofes a las que les preocupa la situación en su territorio y dos kilómetros más allá".

Montero no hablaba a humo de pajas, según explicaban después fuentes del Ejecutivo: Sanidad ha escuchado la inquietud de Castilla y León y Castilla-La Mancha, las que más movilidad tienen con Madrid a diario ciudadanos que van y vienen a la capital y de las más castigadas en la primera ola.