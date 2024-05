El dia ja és arribat: Vila-real inicia les festes patronals de Sant Pasqual

El dia ja és arribat. Vila-real arranca amb ganes i molta força les festes patronals de Sant Pasqual, les primeres celebracions de l’any. I ho ha fet hui, com és tradició, amb l’acte de l’obertura de la festa, en el qual, la reina de 2024, Belén Ramos, acompanyada per les seues dames de la cort d’honor i per l’alcalde, José Benlloch, com a primera autoritat del municipi, han encés la metxa de la traca que ha posat el primer so festiu, juntament amb el volteig de les campanes, a l’inici de 10 dies carregats d’actes lúdics, musicals, taurins, religiosos, culturals i esportius.

El llançament de carcasses i masclets ha completat l’inici oficial d’aquestes celebracions i al qual ha seguit la inauguració del Casal del Porrat, una de les novetats d’enguany i que, d’alguna manera, tracta d’omplir el buit que va deixar la Fira de la Tapa, que ja fa unes festes va deixar de fer-se.

Les primeres sensacions, per part dels responsables festius, han estat positives, encara que haurà d’esperar-se al final dels festejos per a fer una valoració més exacta dels resultats.

Reina, dames i autoritats han inaugurat el Casal del Porrat, una de les novetats d'aquestes festes. / GABRIEL UTIEL / FERNANDO FALCÓ

També ha quedat inaugurat el Recinte de la Marxa, espai on es trasllada l’activitat fins a la matinada i on també es desenvolupen actes molt participatius, com el concurs d’empedrats que organitza la Comissió de Penyes.

Anunci fester

Ja a la vesprada, la Crida a la Festa ha ocupat el lloc que li correspon com altaveu fester. En aquesta ocasió, l’encarregat de llegir el pregó escrit per Manel Pitarch Font davant de desenes de persones a l’avinguda de la Murà, a les portes de l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, ha estat el secretari de la Comissió de Penyes i membre de la Junta de Festes, Joan Vicent Sales.

La gent ho ha passat genial amb la participací de La Freska a la novedosa Crida Fest. / KMY ROS

A més, enguany s’ha inclòs una altra novetat al programa, per tal d’impulsar aquest acte. D’aquesta manera, després de la Crida a la Festa i a l’estil tradicional, ha tingut lloc la Crida Fest amb focs d’artifici, música i la participació de La Freska, un grup d’animació en el qual les protagonistes van disfressades de gent gran i fan comentaris típics de les iaies. I també han actuat els deejays Geri Hawk y Marc Villanova.

Penyes al carrer

I també la primera jornada de les festes patronals en honor a Sant Pasqual ha estat caracteritzada per les activitats organitzades per les penyes de Vila-real, amb iniciatives com tardeos, concerts o festivals musicals ben variats.

Joan Vicent Sales ha estat l'encarregat de llegir el pregó en la tradicional Crida a la Festa. / KMY ROS

Exposicions i campanes

D’altra banda, ja estan obertes les diferents exposicions que formen part de l’apartat cultural de Sant Pasqual 2024, com ara les que poden visitar-se al Convent Espai d’Art, la Casa de l’Oli, el Museu de la Ciutat Casa de Polo, la Comunitat de Regants i les sales de la Fundació Caixa Rural Vila-real.

I hui comença el cicle de concerts de carilló a la basílica de Sant Pasqual, amb la participació en aquesta primera intervenció, a les 18.00 hores, d’Augusto Belau.