Segunda sesión de investidura de Pedro Sánchez

La investidura más agitada de los últimos tiempos llega hoy a su segunda sesión, la de la primera votación, que será fallida dado que Pedro Sánchez no sumará la mayoría absoluta requerida (176) y se deberá celebrar una segunda votación, el 7 de enero, en la que, ya con mayoría simple, la abstención de ERC resultará clave. En el lado del 'sí' estarán PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, NC, Teruel Existe y BNG y en el lado del 'no', PP, Vox, Cs, JxCat, UPN, CUP, PRC, Foro y la diputada de CC, Ana Oramas, que ha pasado de la abstención al voto contrario. En la abstención, se mantendrán ERC y Bildu. Con estas cuentas, la investidura suma 167 'síes' frente a 165 'noes' y 18 abstenciones.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir al minuto las negociaciones de investidura y la última hora de la actualidad política.

08:49h. Cs llama a diputados del PSOE a saltarse la disciplina de voto

Inés Arrimadas ha animado al 'tamayazo' y ha instado a diputados críticos del PSOE a saltarse la disciplina de partido para evitar que Pedro Sánchez siga en Moncloa: "¿No hay un solo valiente que haga decaer la investidura?", lanzó la portavoz de Cs pretendiendo hacer tambalear los números.

08:47h. Votación de infarto

Concluido el debate, que todo indica que se prolongará hasta el mediodía --se calcula que hacia las 12:30 horas-- se procederá a la votación, pública y por llamamiento. Un miembro de la Mesa pronunciará el nombre de cada diputado a partir de un apellido elegido al azar para que, desde su escaño, cada uno vaya diciendo en voz alta "sí", "no" o "abstención" a la investidura de Sánchez. Nada indica que la investidura saldrá adelante en esta primera votación para la que necesita la mayoría absoluta del Congreso, esto es, 176 votos a favor. En el lado del 'sí' estarán PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, NC, Teruel Existe y BNG y en el lado del 'no', PP, Vox, Cs, JxCat, UPN, CUP, PRC, Foro y la diputada de CC, Ana Oramas, que ha pasado de la abstención al voto contrario. En la abstención, se mantendrán ERC y Bildu. Con estas cuentas, la investidura suma 167 "síes" frente a 165 "noes" y 18 abstenciones, lejos por tanto de la mayoría absoluta necesaria en primera votación. Dado lo ajustado de las cifras, la votación será de infarto y será imprescindible la presencia de todos los diputados. En la sesión del sábado, falló Iñigo Errejón, que estaba enfermo, y la diputada de CC Ana Oramas dio la sorpresa al pasar de la abstención al 'no'.

08:34 h. El pleno se reanuda a las 09.00

El Congreso reanudará a las 09.00 horas de este domingo la segunda sesión del debate de investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, así como la primera votación de la Cámara, en la que nada indica, que será elegido ya que necesita la mayoría absoluta. El pleno empezará con el turno de intervención de EH-Bildu, al que seguirán los representantes del grupo mixto, integrado por la CUP, Navarra Suma y Foro. Cerrará el turno de intervenciones, esta vez en apoyo del candidato, la portavoz del PSOE, Adriana Lastra.