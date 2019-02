Pía Nieto, la Marie Kondo española, viene a Castellón

La japonesa Marie Kondo se ha ganado un nombre en el imaginario colectivo vendiendo millones de libros en los que ofrece al lector métodos para adecentar su casa y ha puesto de moda la conveniencia de tener un hogar ordenado. Con el mismo punto de partida, un nombre que ha cogido popularidad en España es el de Pía Nieto, una organizadora profesional del hogar que el viernes 15 de febrero a las 19.00 horas presenta su Manual para organizar tu casa en la librería Ideas de Castellón (calle Colón, 19).

La autora subraya la palabra «manual», ya que no considera que su publicación se trate de un libro como tal. «Es un manual de consulta, no es para darte un atracón. Se trata de una herramienta de ayuda para aquellos que buscan aprender a ordenar su casa», cuenta a Mediterráneo.

Licenciada en Ciencias Domésticas en Madrid, Nieto lleva más de dos décadas dando consejos y trucos para ganar «equilibrio» en el hogar. «Uno de los tópicos que siempre intento desmontar es el de 'la casa se nos cae encima'. No es así. Si la ordenamos adecuadamente, no hay ningún problema», explica. Más allá de la comodidad, la experta pone en valor que seguir esta filosofía se nota en dos sitios importantes: en la salud y en el bolsillo. «¿Verdad que cuando tienes la mente clara y despejada somos más productivos? Pues en casa igual. He conocido a gente que por puro caos guardaba ocho jamoneros en el trastero», relata Nieto.

La especialista, que reconoce que la organización doméstica ha sido tradicionalmente un tema que ha pasado muy desapercibido, propone empezar en espacios pequeños del hogar. «Hay que ir poco a poco. Lo primero que recomendaría es ordenador tu habitación, tu armario o tu cuarto de baño», comenta.

"Los niños no son desordenados"

La especialista rompe una lanza en favor de los más pequeños de la casa. «Siempre solemos decir que los niños son desordenados. No, lo son los padres. Los adultos tenemos que concienciarnos primero», afirma.

Y no esconde su cariño a la provincia. Cuenta que vivió en Castellón una temporada y que guarda «grandes amigos». «Es una ciudad pequeña, pero encantadora. La quiero muchísimo», dice.