Las voces femeninas reinan

Las voces femeninas tomaron ayer el Rototom y protagonizaron la tercera jornada del festival internacional reggae de Benicàssim. El público más incondicional disfrutó de uno de los espectáculos más esperados de esta edición, el brindado por la reina indiscutible del género, Marcia Griffiths, que trajo un show especial y único para celebrar en el certamen sus 55 años de carrera.

Una trayectoria que arrancó como integrante de las I Threes que acompañaron a Bob Marley y que, paulatinamente, adquirió entidad propia de la mano de un amplio abanico de éxitos musicales, como Feel Like Jumping, Stepping Out Of Babylon o Dreamland.Antes de subirse al escenario, la propia Griffiths pasó por los micros de la Reggae University para ofrecer un repaso en primera persona sobre su historia y bagaje musical en la conferencia titulada Marck my word.

Más tarde, tras el cierre de este periódico, era el turno de otra de las grandes voces femeninas de la jornada, Queen Ifrica, que regresó a Benicàssim para deleitar al público con su cóctel de reggae-dancehall y sus letras de marcado compromiso social.

Junto a ellas, el mítico trío vocal jamaicano Culture, que contó en su actuación con la participación especial de Kenyatta Hill, hijo de Joseph Hill, fundador de la banda, así como el dúo francés L’Entourloop, acompañado por el MC de Bermudas Troy Berkley y el trompetista N’Zeng, que completaron la programación del escenario principal.

Por otra parte, espacios como Magicomundo abrieron sus puertas a voces como la de la activista Sonia Guajajara, una de las principales exponentes de la lucha indígena contra el expolio del Amazonas, que participó en una sesión especial de cuentacuentos. Y en la Reggae University se proyectó el documental Wake Up!, del castellonense recientemente fallecido Ángel Loza.

PROGRAMACIÓN HOY // El décimo cumpleaños del Rototom Sunsplash en Benicàssim pone este lunes rumbo a su ecuador con un variado combinado de propuestas para todo tipo de públicos en el que no faltarán los conciertos especiales de aniversario y los múltiples guiños al compromiso con el desarrollo sostenible, lo social y el cuidado de la Madre Tierra. En lo meramente musical, Anthony B, uno de los máximos exponentes del resurgimiento del reggae rasta en la década de los 90 y al que muchos comparan con Peter Tosh, será uno de los protagonistas de una jornada en la que también brillarán con luz propia nombres de marcado acento británico como The Selecter o Misty in Roots.

Ambas formaciones han preparado, respectivamente, shows únicos y muy especiales con los que compartirán con el público del Rototom la celebración de sus 40 años de carrera musical.

Por un lado, Misty in Roots, originarios del oeste de Londres, destaca por haber sido, en la década de los 70, una de las bandas más militantes del movimiento conocido como Reggae against Racism.

Por otra parte, The Selecter, buque insignia del 2-Tone y del renacer del ska en los 80 –junto a Madness y The Specials- ofrecerá un enérgico concierto bajo la batuta de su singular vocalista, la anglonigeriana Pauline Black, que es una de las pocas mujeres en la escena 2-Tone.

El sabor británico también se extenderá a otros escenarios del festival, como el Lion Stage o la Dub Academy. En el caso del Lion, hoy contará con los británicos Gentleman’s Dub Club. Los de Leeds, capaces de combinar las líneas graves de The Wailers con el afilado ingenio de The Specials, regresan a Benicàssim para desplegar toda su energía. Y, en cuanto a la Dub Academy, habrá oportunidad de asistir al show que Iration Steppas ha preparado con invitados sorpresa.