Balonmano Castellón, una base inesgotable PROJECCIÓ

Amb l’equip sénior femení una temporada més lluitant a la Divisió d’Honor, la primera categoria nacional, el Balonmano Castellón es manté com un ferm referent provincial pel seu treball de base. Una tasca que té com a dos perfectes exemples els joves Lázaro Bogeano i Noelia Ramil.

Aquesta darrera, amb 16 anys, porta quasi una dècada al club. Dels seus inicis recorda que «el futbol mai m’ha agradat molt, però el handbol m’interessava i els meus pares havien jugat de joves, així que vaig començar a l’escola i ja porte nou anys al BM Castellón».

Enguany forma part del juvenil de primer any però també entrena i juga amb el sénior B i fins i tot amb les Guerreres de la Plana. La seua primera convocatòria va ser davant el Morvedre. «Vaig tindre pocs minuts perquè era un partit molt important, però va ser un somni estar allí, amb la gent que sempre he admirat».

Després va participar en els dos amistosos del paró per Nadal. «Tinc molts nervis quan salte a la pista perquè vull fer-ho bé i es nota una altra velocitat en el joc, però és fantàstic».

Quan va començar al handbol jugava d’extrem però ara combina les posicions de central i lateral al juvenil, i fins i tot d’extrem dret al sénior. La capacitat per a improvisar i la visió de joc la caracteritzen a la pista, i mentre juga la fase autonòmica amb el juvenil segueix treballant per a tindre més oportunitats amb el primer equip. «Depén de l’entrenadora, però és el meu objectiu, si no aquesta temporada, la següent».

Per la seua banda, Lázaro Bogeano, juvenil de segon any, s’ha consolidat enguany amb el sénior masculí, els Hispans de la Terreta, després de debutar la darrera temporada. «L’any passat ja vaig anar amb ells alguns partits, però ara la cosa és més seriosa. Amb el sénior puja l’intensitat del joc i tot costa més, però després veus que et serveix per a millorar molt», explica el jove.

En el seu cas va provar amb l’handbol en quart de Primària. «Vaig començar de porter però vaig acabar com el màxim golejador del meu equip perquè en quant podia, pujava i marcava».

Ara hi juga de lateral i destaca per la seua capacitat defensiva i un bon llançament. Lázaro va ser premiat en la darrera Gala de l’Esport Base de Castelló, un acte el qual recorda «amb molta alegria perquè eixe dia vaig aconseguir reunir a tota la meua família, ja que part d’ella està a Alemanya, i aquest reconeixement em va donar moltes ganes per a seguir esforçant-me».