NOM DEL CLUB:

CLUB DEPORTIVO ONDA.

ANY DE FUNDACIÓ:

1921.

PRESIDENT:

MAURO BAREA.

TERRENY DE JOC:

LA SERRATELLA.

EQUIPACIÓ:

SAMARRETA ROJA I BLANCA I PANTALÓ BLAU.

PRIMER EQUIP:

REGIONAL PREFERENT. GRUP I.

El CD Onda continua creixent any rere any. Amb Quique Guillamón al capdavant de la direcció esportiva, la qual, juntament amb el coordinador de futbol-11, Aitor Tío, i el de futbol-8, Víctor Masjuan, porten totes les tasques de planificació i organització de l’escola de futbol.

En futbol-8 ja són 7 els equips del CD Onda, entre els quals el conjunt femení que competeix per primera volta a Onda. Sis d’aquests equips es troben entre els quatre primers de les seues lligues i destaquen el benjamí A, líder, i els quatre prebenjamins.

En futbol-11 tenen onze equips, sis dels quals estan en la part alta de la classificació i amb moltes opcions d’ascens.

L’aposta pel futbol femení ja dona resultats, com l’ascens a la Primera Regional de l’equip de futbol-11 la darrera temporada, i enguany la inscripció del femení-8 amb moltes jugadores.

El club organitza dos tornejos d’àmbit nacional, com el Torneig de la Ceràmica de futbol-8, en Setmana Santa, el qual enguany compleix 13 edicions i inclourà a més equips d’Aragó i Catalunya. D’altra banda, el Torneig de Sant Miquel, per a categoria infantil, atrau a una selecció de les millors promocions infantils del territori nacional al setembre.

Com el futbol no s’atura en aquest club, durant els periodes vacacionals de Nadal, Pasqua i estiu, l’escola del CD Onda organitza campus formatius de tecnificació, per a que els jugadors, alhora que gaudeixen del futbol en les jornades no lectives, milloren la formació rebuda durant la temporada regular amb divertides i profitoses sessions matinals.

L’excel·lent treball fet des de la direcció del club és apreciat pels grans clubs i ha permés signar, i després ampliar, un conveni de col·laboració amb el Valencia CF des de fa ja diverses temporades. Un conveni el qual contribueix a la formació continua dels tècnics del club onder sota la metodologia i segell del Valencia, així com al permanent seguiment i la possible incorporació dels seus jugadors a l’acadèmia del Valencia.

El joc dels cadets, la competitivitat dels infantils A i C, la implicació i dedicació dels tècnics del futbol-8 als seus equips o l’evolució competitiva del benjamí E són algunes de les bones notícies d’aquesta temporada, en un club que passa per un gran moment amb equips que cada volta competeixen millor.