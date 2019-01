NOM DEL CLUB:

CLUB DEPORTIVO RODA.

ANY DE FUNDACIÓ:

1974.

PRESIDENT:

JORGE RODA.

TERRENY DE JOC:

CIUTAT ESPORTIVA PAMESA.

EQUIPACIÓ:

NEGRE I GROC.

PRIMER EQUIP:

TERCERA DIVISIÓ.

Fidel a la seua filosofia tradicional des de l’any de la seua fundació en 1974, el CD Roda és un club que intenta, dintre de les seues possibilitats, facilitar la incorporació dels joves a l’esport del futbol.

Aquesta temporada 2018-19, i seguint amb la dinàmica de temporades anteriors, el CD Roda té com a objectiu principal la formació de futbolistes, entrenadors i, sobretot, persones íntegres amb valors com l’esforç, la solidaritat, el suport als companys, el treball en equip i el joc net.

Per aconseguir aquest objectiu amb els més de 700 jugadors que integren els 38 equips del CD Roda, existeix un gran nombre de professionals dedicats a les tasques fonamentals necessàries per a dur-ho a terme.

El CD Roda compta amb serveis tècnics on es treballa la teoria futbolística i que forma i ajuda els entrenadors perquè puguen transmetre el màxim de coneixements als seus jugadors.

formació continua / També existeix l’àrea metodològica i de formació continua, on es tracta de maximitzar els recursos disponibles per a fer més efectiva la tasca educativa a tots els nivells.

Una altra àrea molt important són els Serveis Mèdics i de fisioteràpia, que tenen molt bons professionals i la millor tecnologia per al tractament de possibles incidències físiques. La recuperació dels jugadors és un procés fonamental per a la seua re-incorporació a la pràctica esportiva.

I com no, tenir unes instal·lacions com la Ciutat Esportiva Pamesa Cerámica és una de les claus del creixement del club. Tenir la possibilitat de jugar en aquestes condicions permet que els jugadors tinguen major facilitat per a desenvolupar el seu futbol i encaminar-lo als estàndard actuals.

Amb totes aquestes ferramentes a l’abast, el CD Roda vol seguir formant jugadors i tècnics però, sobretot, persones íntegres i amb valors que puguen gaudir de l’esport del futbol com motiu per a divertir-se, fer amics i viure experiències positives.