NOM DEL CLUB:

CLUB DE ATLETISMO PLAYAS DE CASTELLÓN.

ANY DE FUNDACIÓ:

1981.

PRESIDENT:

TONI ESCRIG.

INSTAL·LACIONS:

GAETÀ HUGUET.

EQUIPACIÓ:

VERDINEGRA.

PRIMER EQUIP:

DIVISIÓ D’HONOR.

El darrer cap de setmana de maig el Club d’Atletisme Playas de Castellón es va tornar a proclamar campió de la Copa d’Europa de Clubs, competició que a més va organitzar amb un gran èxit de públic a casa, a les pistes de Gaetà Huguet.

L’impressionant palmarès que ha portat al Playas a acumular títuls any rere any i convertir-se en el millor club d’atletisme d’Espanya i del continent es fonamenta en un gran treball de base amb centenars de joves esportistes, bona part d’ells de la província de Castelló, els quals es formen amb els tècnics més professionals i cada temporada aconsegueixen en les seues respectives categories èxits que no tenen res a envejar als del primer equip, al qual somien arribar algun dia seguint les passes d’atletes com el plusmarquista castellonenc de triple salt Pablo Torrijos.

La darrera temporada 2017-18 els atletes sub-16 del Playas van aconseguir la X Copa de Clubs masculina en pista coberta, i el doblet en el Campionat d’Espanya de clubs, tant masculí com femení, que va tancar la temporada a l’aire lliure el darrer octubre. Per la seua banda, l’equip sub-14 es va proclamar campió d’Espanya per clubs, masculí i femení, en juny de 2018.

autonòmic / Entre les darreres proves en les quals han mostrat la seua qualitat els sub-16 està el Campionat Autonòmic individual dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana que es va disputar a Gandia el darrer cap de setmana dels dies 1 i 2 de juny.

En categoria masculina el Playas va aconseguir quatre ors i altres tantes plates i bronzes, mentre que en categoria femenina les atletes van pujar set vegades al més alt del podi, amb quatre segons llocs i cinc tercers.

També a Gandia es va disputar el 18 de maig l’autonòmic per equips sub-16 dels Jocs Esportius, on l’equip castellonenc va dominar en categoria femenina amb 127 punts, guanyant-li per només dos punts al València Esports, mentre que el CA Safor-Delikia Sports va ser tercer amb 98,5.

En categoria masculina el Playas de Castellón va ser subcampió amb 110 punts pels 127 del València Esports, i el tercer lloc va ser per al CA Els Sitges amb 77. Les xiques van aconseguir set ors, huit plates i un bronze, mentre que els xics van pujar cinc vegades al més alt del podi, amb quatre segons llocs i quatre tercers.

Els atletes tenen ara un intens mes de juny per davant. Aquest cap de setmana es disputa a Getafe el Campionat d’Espanya sub-18 per federacions autonòmiques i el proper serà el torn del Nacional sub-16 en edat escolar per federacions autonòmiques.