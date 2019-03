El astuto truco de un padre para dormir sin que su bebé se dé cuenta

Dormirse puede ser un riesgo si hay un bebé delante. A veces los pequeños parecen programados para protestar cuando nadie les está mirando y llorar justo cuando bajas la guardia y cierras al menos un ojo.

Ante esta situación, un padre ha revolucionado las redes sociales al compartir un vídeo en Weibo—la red social china—en el que se ve cómo se ha pintado unos ojos grandes en los párpados para simular que está despierto.

Sleeping on the job! Exhausted father draws open eyes on his eyelids so he can take a nap ... https://t.co/WOuqoyFfkH via @MailOnline