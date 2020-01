"Con redes sociales, en el primer 'OT' habríamos llegado a la Luna"

Casi dos décadas después de su salto a la fama, Verónica Romero Sotoca (Elche, 1978) sigue dedicándose a lo que más le gusta: componer y cantar sus propios temas. La artista, que se dio a conocer tras participar en la primera edición de 'Operación Triunfo', donde quedó finalista, acaba de lanzar 'Si te quedas', una balada que ha compuesto ella misma, en la que colabora el cantautor italiano Paolo Vallesi.

¿Qué tiene de personal esta canción romántica?

Es una canción que compuse desde el corazón y habla del cambio en las parejas, cuando sabes que has de dar un paso más y arriesgar. Este tema tiene todo de mí, ya que está basado en una experiencia personal que he vivido.

Se intuye que esta última experiencia le marcó bastante.

Todas lo hacen y siempre intento ver todo desde el amor y el respeto. En este caso, salté al vacío, se me olvidó ponerme el paracaídas y me estampé, pero de todo se aprende.

Una visión optimista.

Los cambios siempre son para bien, porque, si una relación se rompe, es porque no tenía que ser, y al revés. También creo que hoy en día la vida en pareja dura poco, porque la gente no se compromete y, cuando hay un problema, se echa para atrás.

Está promocionando 'Si te quedas' en España, aunque ya no vive aquí.

Estoy entre España y Australia, porque tras la gira de mi álbum 'Hello world', he venido aquí para promocionar esa canción y mi nuevo 'single'.

Acaba de arrancar una nueva edición de 'OT' en la que Nina, la que fuera directora de la academia de su edición, es jurado.

Me encantó verla de nuevo en 'OT'. Me trae tantos recuerdos Nina, su voz y sus consejos... es una mezcla de melancolía y alegría a la vez. Se me removieron muchos sentimientos. Fue una etapa muy especial y, tras el reencuentro, todo ha vuelto a brotar.

¿Qué consejos daría a los nuevos concursantes?

Les diría que vivan el momento, que no se aferren a una sola cosa, y que no se pongan límites. 'OT' es una experiencia muy bestia que tienen que exprimir al máximo. Luego la vida les va guiando, nunca se sabe por dónde puedes ir.

Los perfiles de los aspirantes han cambiado mucho en casi 20 años, sobre todo por las redes sociales. ¿Lo tienen más fácil ahora?

Sí. Obviamente, las redes sociales son una ayuda enorme para todos los artistas. Imagínate si las hubiéramos tenido nosotros! Habríamos llegado a la Luna, ja, ja, ja. A mí también me han ayudado mucho también.

¿Qué relación tiene con ellas?

Creo que aún no les saco el partido que debería. Me gusta estar conectada, pero también necesito enfocarme en la realidad que estoy viviendo. A veces, Internet te absorbe, aunque siempre intento mantener el equilibrio.

Hablando de redes, en su Instagram presume de abdominales. ¿Cómo hace para mantenerse tan en forma?

Desde los 6 años hago gimnasia deportiva y el deporte siempre ha sido parte de mi vida. Me gusta cuidarme. Suelo salir a correr, hago ejercicios como sentadillas, flexiones y abdominales y me encanta el kick boxing. El cuerpo se te pone en plan Bruce Lee total, ja, ja, ja.

Estar tan bien físicamente imagino que le ayudó bastante cuando participó en 'Supervivientes'. ¿Se animaría con otro 'reality'?

Más que la supervivencia como tal, lo que fue más duro fue la convivencia. Tras haber vivido esa experiencia, ya no tengo miedo a participar en otros 'realities'. Me podría imaginar en 'Bailando con las estrellas', 'Tu cara me suena' y 'MasterChef'.

En relación a este último, ¿es cocinillas?

No se me da mal, pero aún me queda mucho por aprender. Eso sí, puedo decir que en Australia y Estados Unidos soy la reina de las paellas y de la tortilla de patatas, ja, ja, ja.