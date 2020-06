Jedet Sánchez publica un nuevo libro

Su activismo LGTBI en YouTube dio a conocer la faceta más reivindicativa de Jedet Sánchez; sus letras le permitieron contar su historia, y sus libros, su dolor. En cambio, es la interpretación la que siempre ha acompañado sus desvelos: «Quise ser actriz porque pensaba que era la cura para no morir», afirma. El miedo al fin de la existencia ha sido una constante en la vida de Jedet, una artista multidisciplinar de la que es difícil no haber oído hablar dada su actividad en su canal de Youtube y en las redes sociales, sus colaboraciones musicales, sus libros o su vena interpretativa, destacando su reciente participación en la serie de los Javis Veneno. «Soy consciente de la imagen que tienen sobre mí algunas personas, una imagen más frívola, también por mi estética, pero soy una persona muy sensible y muy familiar», declara Jedet, de 27 años, con motivo de la publicación de su último libro, Efecto mariposa (B). Reconoce tener unos deseos irrefrenables de terminar el rodaje de Veneno, que se vio afectado el covid-19 y que retomará sus grabaciones en julio.