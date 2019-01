Weinstein se queda sin abogado

Harvey Weinstein se queda más solo. El abogado Ben Brafman ha renunciado a defender al otrora prestigioso productor de Hollywood, y que en este último año se enfrenta a múltiples acusaciones por agresión sexual. Es un duro golpe para Weinstein, ya que, según varios medios estadounidenses, Brafman había conseguido atenuar significativamente los graves cargos que tiene que afrontar su ya excliente. Así, desde que fue formalmente acusado de agresión sexual el pasado mes de mayo, Brafman puso al descubierto errores en la investigación que obligaron a suspender del juicio de una de las tres presuntas víctimas.

"Me he retirado del caso", ha reconocido Ben Brafman al 'New York Post', quien, a sus 70 años, es toda una estrella de la abogacía, con defensas exitosas de personajes tan conocidos como Dominique Strauss-Kahn, el rapero Jay-Z y el productor Sean 'Diddy' Combs. Aunque ni el abogado ni su portavoz lo han confirmado a la agencia AFP, la noticia del 'New York Post' confirma la información publicada desde el pasado lunes en otros medios estadounidenses.

Según el 'New York Post', esta renuncia se debe en parte a la intención de Weinstein de ampliar su defensa contratando a más abogados.

DEFENSA EFECTIVA

Otro de los logros de Brafman en la defensa de Weinstein fue descubrir, a principios del pasado mes de agosto, varios mensajes entre el exmagnate de Hollywood y una de las presuntas víctima que demuestran, según la defensa, que la mujer que lo ha denunciado "parece aceptar voluntariamente la relación íntima con el señor Weinstein".

A partir de esta prueba, el abogado pidió al juez encargado del caso, James Burke, la supensión del proceso. Pero el magistrado rechazó la apelación el pasado 20 de diciembre, por lo que la próxima audiencia de este caso se celebrará el 7 de marzo. Si se cumplen estos plazos, el juicio contra Weinstein podría comenzar en mayo.

Desde principios de octubre del 2017, más de 80 mujeres han acusado a Harvey Weinstein de acoso y agresión sexual, incluidas estrellas de Hollywood como Ashley Judd y Angelina Jolie.