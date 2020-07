Will Smith permitió una relación de su esposa

Will Smith y su esposa Jada Pinkett forman una de las parejas más queridas de Hollywood. La pareja de actores llevan casi 23 años casados y son padres de Jaden, de 21 años, y Willow, de 19. Pero en los últimos tiempos se ha especulado con la posibilidad de que una de las claves de su largo y sólido matrimonio haya sido mantener una relación abierta en secreto. Es lo que ha asegura ahora el rapero estadounidense August Alsina, de 27 años, que afirma que mantuvo un romace con la actriz, pero con el consentimiento del protagonista de 'El príncipe de Bel Air'.

No se habría tratado de un relación secreta porque, siempre según su versión, ambos contaban con el visto bueno de Will Smith. De hecho, el famoso actor y August habrían mantenido una conversación muy civilizada al respecto. "En realidad, me senté con Will y estuvimos hablando de la transformación de su matrimonio en una unión como compañeros de vida... y me dio su bendición", ha explicado en un programa llamado 'The Breakfast Club', donde promocionaba su nuevo trabajo discográfico.

August habría conocido a la actriz, de 48 años, a través de su hijo mayor, el joven rapero e intérprete Jaden Smith, en algún momento del año 2015, y su química se hizo evidente un año más tarde en la que todos compartieron unas vacaciones en Hawái. En el 2017 llegaron a acudir juntos a la gala de los BET Awards. Una de sus canciones, 'Nunya' que el músico presentó el año pasado, hablaría de ella.

Alsina explica que si ahora rompe su silencio acerca de Jada es solo porque quiere dejar claro que no es un destroza hogares o una persona que se regodee en el drama. En realidad, el más perjudicado en toda esta historia fue, en su opinión, él mismo. "He perdido dinero, amistades... Y creo que es porque la gente no sabe la verdad, pero no he hecho nada malo", ha insistido. "Todo eso me destrozó... Probablemente haya sido lo más duro que me ha sucedido en toda mi vida". Pese a todo, a día de hoy él solo tiene buenas palabras para los Smith: "Les quiero a todos, son unas bellísimas personas", ha concluido.

Tras estas declaraciones, Jada Pinkett ha negado a través de su representante en 'Page Six' que nada de lo que Alsina haya dicho sobre ella sea cierto o que mantuviera un romance en paralelo a su matrimonio con Will Smith, al que, asegura, conoció cuando se presentó al 'casting' para interpretar el papel de su novia en 'El príncipe de Bel Air': "Absolutamente nada de eso es cierto". La propia Jada defendió hace algunos meses en su programa 'Red Table Talk' que su marido jamás le había sido infiel.