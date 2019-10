Apoyo para la castellonense María José Campanario en forma de rumba

Emilio Simarro dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo a la sombra de la actriz Mary Santpere cuando solo tenía 15 años. Desde entonces ha participado en comedias y revistas musicales, entre otros géneros, haciendo de su afición su profesión. También compone canciones y la última tiene como protagonista a una de las castellonenses más populares en la prensa rosa como es María José Campanario.

Este alicantino ha compuesto así una original rumba cuyo objetivo no es otro que el de “dar ánimos a María José. La he hecho con toda mi ilusión porque la he visto sufrir y me da mucha pena cómo la han machacado”. Emilio Simarro prosigue con su alegato asegurando que la mujer de Jesulín “nunca se ha metido con nadie y lo que pretendo es darle ánimos. Espero que la vea y le guste”.

Emilio aparece en el curioso vídeo junto a una actriz murciana, Paquita Martínez: “Somos un grupo humilde que siempre está ideando cosas”. El último videoclip tiene como protagonista a ‘La Campanario’, aunque antes ya compusieron otro para el ‘alter ego’ de la castellonense, Belén Esteban: “Le hicimos una rumba, pero estamos arrepentidos porque ya tiene mucho respaldo y no valora el favoritismo que la gente tiene por ella. María José ha tenido que luchar contra las circunstancias y por eso me cae tan bien; ha podido cometer algún fallo, pero no justifica la injusticia que se ha hecho con ella”.

Sin duda, el tema en cuestión no dejará indiferente a nadie. La castellonense posee numerosos adeptos y no tan adeptos en el ‘papel couché’, al igual que hay seguidores y no tan seguidores de la rumba, aunque la voluntad de Emilio no está en buscar polémicas. Juzguen ustedes.