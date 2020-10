Borja Segarra y Benicarló, unidos por el séptimo arte

Actor, director, guionista, conferenciante... Borja Segarra es un artista multidisciplinar que está triunfando en el panorama audiovisual. Considerado una joven promesa en el sector, la plataforma líder de cine independiente, Filmin, no ha querido dejar escapar la oportunidad de incluir en su cartelera algunas de las obras del creativo y laureado benicarlando y ya ha estrenado la rompedora serie Barbitúrica Burlesque, protagonizada por el mismo Segarra y su alter ego Andrea, y el cortometraje La petite mort.

Pero no serán estas las únicas obras que han salido de la inquieta y siempre reinvidicativa mente del autor que verán pronto la luz. En breve estrenará en YouTube, en el canal The Undead Paradise, un documental sobre Benicarló. La idea surgió, como él mismo explica, «cuando estaba rodando el cortometraje La petite mort, ya tenía la idea de hacer un making of potente y diferente; piensa que estuvimos viviendo los días que duró el rodaje en la localización donde se llevó a cabo, que era en una casa antigua de mi familia, y la historia es muy biográfica y personal, era una especie de pequeño Gran Hermano y la cámara iba pasando de mano en mano, a veces grababa yo y cuando dirigía lo hacía alguno de los actores y este viene a ser el hilo conductor de Génesis, la serie documental de 10 capítulos, de 10 minutos cada uno».

Alcaldesa y actriz

Segarra confiesa que para él Benicarló «es fuente de inspiración, aquí pase mi infancia y adolescencia y me marcó». Parte de su presente se plasma en el documental. «El rodaje coincidió con las fiestas patronales y se incluyen escenas; el documental es un reflejo de Benicarló contado a través de sus fiestas y de personalidades como la alcaldesa, Xaro Miralles. También aborda temas relacionados con la familia, las tradiciones, la religión y, como no, el cine y la lucha por conseguir los sueños».

Precisamente un sueño que Segarra desea materializar es hacer un Festival de Creación Audiovisual en Benicarló; de hecho, en esta idea se inspiró para elaborar su trabajo de fin de Máster en La Fábrica, en Madrid, y el proyecto fue el ganador de su promoción. «Llevo mucho tiempo con el empeño de sacarlo adelante porque creo que Benicarló tiene potencial y materia prima; hay mucha gente que se dedica al mundo audiovisual y a la cultura que están desperdigados por fuera de la localidad pero todos lo tenemos como punto de referencia; de hecho, en el próximo rodaje que haré aquí el verano que viene, quisiera poner en marcha el festival y que tuviera una vertiente formativa».