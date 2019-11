Elena 'misswinter', una pionera en Instagram de Castellón con medio millón de seguidores

Su último reconocimiento le llegó desde la revista Forbes, que le incluyó en la lista de The Best Influencers 2019, en la que se reconoce a los 60 creadores de tendencias más importantes del país. Con medio millón de seguidores en Instagram, Elena Ortega comparte así reconocimiento con personajes como Dulceida o El Rubius. A sus 45 años, esta castellonense, conocida en las redes como @Misswinter, explica que nunca fue su intención alcanzar tal repercusión en el mundo digital: «La aplicación de Instagram se lanzó en octubre del 2010 y yo creé mi cuenta en abril del 2011. Entonces ni siquiera existía el término influencer con el significado actual y no sabía lo que era una red social, pero quería desarrollar mi creatividad a través de la fotografía y me pareció una buena idea colgar ahí mis imágenes».

El crecimiento exponencial que ha tenido su cuenta, que versa sobre todo de viajes, le ha permitido conocer medio mundo patrocinada por diferentes empresas: «Acabo de estar en Finlandia y ahora voy al Valle del Loira francés. He colaborado con marcas como Nivea, Tous o Prada, pero para mí esto es solo un plus. He tenido que renunciar a muchas oportunidades porque me gusta mi trabajo», admite Elena, que se dedica a la consultaría en cultura corporativa y desarrollo directivo.

Nacida en Castelló, ha vivido en València o Madrid, para volver a fijar su residencia en la capital de la Plana hace ahora seis años. Preguntada por el secreto del éxito de su cuenta responde lo siguiente: «Estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado. Al principio se valoraba mucho la comunidad y las fotografías de calidad; ahora es mucho más difícil ganar seguidores».

Cuando echa la vista atrás, Elena recuerda con nostalgia sus inicios en redes: «Me enamoré de Instagram por sus valores: Se cuidaba mucho a los usuario, nos escuchaban, se reunían con nosotros, organizábamos salidas fotográficas e incluso nos llegaban regalos en Navidad. Era una aplicación muy sencilla; no podías compartir vídeos, stories o enviar mensajes directos, pero aprendíamos mucho de fotografía porque originalmente era una aplicación para eso».

Una afición lucrativa

Una de las castellonenses más conocidas en el mundo digital asume también que su perfil «comenzó siendo un diario visual, pero ahora es una cuenta con fotografías de viajes», a la que tampoco dedica demasiado tiempo: «Aunque las marcas hayan visto esto como una ocasión para dar a conocer sus productos y se pongan en contacto conmigo, para mí sigue siendo un hobby. Suelo colgar una foto a la semana más o menos, pero lo veo más como una plataforma para aprender y enriquecerme; descubrir gente a la que puedo admirar».

Cuestionada por cómo saca sus fotos, destaca que «las mil primeras están hechas con móvil, pero ahora ya hay más de cámara, aunque no se nota mucho la diferencia porque los teléfonos actuales hacen unas fotos estupendas». Y el porqué de su nombre en redes, @Misswinter, explica que «viene de una canción de un grupo de Castellón en el que tocaba mi marido. El grupo era Malconsejo y la canción, Miss Invierno». De hecho, a la hora de recomendar un influencer de la provincia se queda con el nuevo grupo de su marido, Fernando Cabalo, @_heatwaves_: "Me encanta".