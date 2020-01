Una joven de Castelló aspira a la corona de Miss España

Con apenas 19 años la joven castellonense Claudia Pellicer Tichell se ha convertido en la nueva Miss Comunidad Valenciana. Su elección, tras superar la fase de votación on line y jurado profesional, la convierte es una de las finalistas del concurso Miss España, junto al míster Víctor Cabo, ganador en la categoría masculina.

"No me lo esperaba para nada", afirma la modelo, ilusionada. "Pensaba que iba a ganar una compañera. Hicimos todos muy buena piña. Me daba igual a quién eligieran", explica. Activa y emprendedora, no es su primer título, pues a sus 16 años se coronó Top Woman 2016, certamen organizador por el Periódico Mediterráneo.

Claudia Pellicer, junto a Juncal Rivero, nueva directora general de Miss España.

Su sueño solo acaba de comenzar. Según relata, se ha mudado hace unos meses a Madrid y compagina sus estudios de interpretación en la Central de Cine con cástings y con su afición por la gimnasia rítmica, donde se inició como atleta en el Club Tramuntana del Grau de Castelló. "Sigo con mis entrenamientos, entre Madrid y Castellón", indica.

Claudia se inició en la gimnasia rítmica en el Club Tramuntana del Grao.

Aunque la final de Miss y Míster España, que se celebrará en una gala conjunta, aún no tiene fecha, Claudia ya se ha estrenado en los pases de la final de Miss Comunidad Valenciana. Su elección tuvo lugar el pasado 19 de enero, tras las pruebas y desfiles en un evento celebrado en el Hotel Puerta América de la capital madrileña. Las otras dos finalistas, de la Comunitat, eran India Heidemann Aloy e Inna García. El certamen de Miss España regresa tras unos años en estand by de la mano de la modelo Juncal Rivero, quien ha modernizado las bases y contribuirá con el concurso a causas solidarias.

VÍCTOR CABO, MÍSTER COMUNIDAD VALENCIANA

El nuevo míster de la Comunidad Valenciana es Víctor Cabo Constant, de 24 años, nacido en Valencia e informático. Trabajó dos años en la recepción de un hotel en Londres, en Mayfair; y actualmente se dedica a la interpretación. Además de participar en dos obras en el Palau de las Arts, ha realizado figuraciones espaciales en series españolas y americanas (rodadas en España). Por su parte, en la final autonómica el joven competía frente a Borja Pastor Cuesta y Marcos Olivera Vallejo.

Víctor Cabo, con Juncal Rivero.