Los primeros en recibir la mascarilla de la Generalitat en Castellón: entre las dudas, la precaución y la aglomeración

Las farmacias de la provincia de Castellón han empezado este lunes a repartir las mascarillas de la Generalitat. En general, las boticas han registrado cierta fluidez en las primeras horas de la mañana aunque ha habido excepciones. Jubilados que iban a recoger sus medicinas y han aprovechado para recogerlas, hijos de personas mayores o incluso sus cuidadores, así como enfermos crónicos han sido los primeros en recoger los protectores.

Desde el colegio de farmacéuticos han explicado que se han producido las colas típicas de un día normal y que inicialmente ha habido un problema a nivel informático porque algunas farmacias no veían el producto, aunque era cuestión de actualizar los sistemas.

También ha habido consultas porque en algunos casos el sistema no permitía dispensar la mascarilla a un paciente, cuestión que es ajena a las farmacias, ya que los criterios de reparto los establece la Conselleria que es la que fija los criterios del colectivo vulnerable. En caso de tener este problema se aconseja llamar al 900.300.555. "Tenemos un poco más de faena que un día normal pero de momento va bien. Sí que ha habido un momento en que se ha hecho un poco de cola pero de momento no. Ha pasado un Policía a decirnos que si se montaba cola les avisásemos, pero ahora mismo no", explicaban desde la Farmacia Asunción Vicente, que añadían que "sobre todo está viniendo el propio interesado aunque algún hijo también acude".

La Policía Local de Castelló certificó que no ha habido que intervenir en ningún caso por aglomeraciones. Cuestión distinta era la farmacia Ferrero de Vila-real donde explicaban que "la gente al ser gratis hay mucha avalancha de personas mayores recogiéndola todas a la vez, que es el grupo de riesgo más importante". Por ello, desde los colectivos de jubilados y del colegio de farmacéuticos recomiendan tranquilidad y, si se es mayor o colectivo vulnerable, se abstengan de ir personalmente y, si pueden, que envíen a un familiar o cuidador. De hecho, muchos mayores explican que no acuden ellos a recogerla, bien porque ya han conseguido hacerse con una por su cuenta, o por el temor a exponerse a un posible contagio.

En municipios donde hoy, día de San Vicente, es festivo, como la Vall d'Uixó, Almassora o l'Alcora , será mañana cuando la distribución se efectuará ya con normalidad, ya que este lunes solo están abiertas las de guardia.

La Consellería de Sanidad ha considerado que a cada paciente le corresponderá tres unidades.

Los pacientes que según la Generalitat Valenciana podrán acceder a este producto a través del SIP son:



1. Todos los ciudadanos con edad igual o superior a 65 años activos e incluidos en SIP (incluye mutualidades si disponen de tarjeta sanitaria).



2. Estado de salud 6-0 según el Sistema de Clasificación de Pacientes (SCP) y edad inferior a 65 años:

El SCP se basa en los Clinical Risk Groups, estandarización internacional de los niveles de salud y gravedad. Integra numerosos parámetros del paciente resultando en un único estado de salud dinámico. Entre estos parámetros integrados se incluyen diagnósticos registrados, los medicamentos, los contactos con el sistema sanitario (consultas, hospitalizaciones, etc.).

Por este motivo, aunque es muy aproximado, no es una clasificación exclusiva de cronicidad, pluripatología o polimerización. La población clasificada en estos estados de salud/gravedad mediante el SCP requiere ser asignado un “CP” (cupo o médico).

No se pueden incluir MUFACE privados, empadronados menos de un mes y cualquier otro segmento poblacional sin médico asignado.

La especificación del SCP para estos estados de salud son:

-Estado 6: enfermedad significativa crónica en múltiples sistemas orgánicos.

-Estado 7: enfermedad dominante crónica en tres o más sistemas orgánicos.

-Estado 8: neoplasias dominantes, metastásicas y complicadas.

-Estado 9: necesidades sanitarias elevadas.