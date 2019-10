García Dols finaliza 14º y puntúa en el GP de Tailandia de Moto3

Cuatro datos importantísimos en la primera carrera del Gran Premio de Tailandia, la de la categoría de Moto3, en el que el piloto burrianense Sergio García Dols volvió a puntuar, finalizando 14º a 14,024 segundos del ganador, Albert Arenas., lo que deja al piloto provincial el 22º en la general del Mundial de Moto3, con 22 puntos.

Dato uno, el intrépido piloto surafricano Darryn Binder (KTM) la ha vuelto a liar y, de nuevo, ha tirado a uno, perdón, dos compañeros. Binder lanzó por los suelos a Aron Canet (KTM), que está peleando por el título con el italiano Lorenzo Dalla Porta (Honda) y el japonés Tatsuki Suzuki (Honda). Segundo dato, Dalla Porta aprovechó la ocasión para acabar segundo y abrir hueco en el Mundial y se aleja, cierto, solo 22 puntos, de Canet. Tercero, el catalán Albert Arenas (KTM), del equipo de Jorge Martínez 'Aspar', ha ganado su tercer gran premio y demuestra su enorme calidad. Y, cuarto, el joven madrileño Alonso López (Honda) se despedirá del equipo de Emilio Alzamora al menos con el primer podio de su vida, pues ha terminado hoy tercero en Buriram tras una impresionante carrera y fin de semana.

La felicidad de Arenas

"No puedo decir nada más que estoy loco de alegría pues llevaba persiguiendo este año una victoria como el pan que como, así que estoy feliz, feliz, después de una carrera, como todas las de Moto3, agotadora", comentó Arenas, de 22 años, en su gran premio n 55, convertido en el décimo vencedor de la pequeña cilindrada en 15 carreras, lo que da idea de la tremenda igualdad que existe.

Dalla Porta, por su parte, estaba también realmente feliz, no solo por haber aprovechado, cuando aún restan cuatro carreras (Japón, Australia, Malasia y Valencia), la carambola provocada por Binder y sumar 20 puntos más que Canet, que volvió a pista, pero acabó el último. "Esto es muy largo y lo que le acaba de ocurrir a Aron, me puede pasar a mí en cualquier momento, debo seguir apretando los dientes y corriendo a tope si quiero ser campeón".

"Que nadie piense que estoy muerto. Esto no se ha terminado. Son 22 puntos, sí, pero quedan 100 en juego que son muchos, sobre todo para alguien como yo que nunca pierde ni la ilusión ni la pasión por correr por más mala suerte que esté teniendo este año, con alguna que otra averia inexplicable y pilotos que me tiran", señaló un combativo Canet, que no lanza la toalla.

Primer podio de López

Por lo que hace referencia a López, decir que el muchacho, que cambiará de equipo la próxima temporada "aunque el 'team' Estrella Galicia seguirá siendo mi familia en el 'paddock' del Mundial", protagonizó un gran fin de semana, pues logró salir desde el centro de la segunda fila y así estar, desde las primeras vueltas, en el grupo, grande, sí, numeroso, de candidatos a la victoria, peleando con Arenas y Dalla Porta en las últimas curvas hasta cruzar la meta en tercera posición, pero muy, muy, pegadito a ellos.

Mundial de Moto3. 1. Lorenzo DALLA PORTA (Italia), 204 puntos; 2. Arón CANET (España), 182; 3. Tony ARBOLINO (Italia), 161; 4. Marcos RAMÍREZ (España), 136; 5. John McPHEE (GB), 126... y 22. Sergio GARCÍA DOLS (España), 22.