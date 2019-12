Gorgui y su familia ya son a todos los efectos de Gandia

Gorgui Lamine Sow, el héroe que salvó la vida de un hombre al incendiarse su casa en Dénia, su pareja, Gana, y la hija de ambos, ya son ciudadanos de Gandia. En las últimas horas han acudido a formalizar el empadronamiento en la oficina municipal. Gorgui llegó acompañado por su familia y por el representante de la Asociación de Senegaleses de Gandia, Busta, quien le ayudó con el idioma y con la documentación que debía aportar. Junto a ellos estuvo también la concejala gandiense Liduvina Gil.

Tras formalizar los trámites, Gorgui sostenía los tres justificantes de empadronamiento con la satisfacción de «haber dado un paso importante para mí y para mi familia, ya que ahora estamos más tranquilos teniendo nuestro lugar de residencia en Gandia».

El héroe de Dénia explicó nada más formalizar los empadronamientos que está «muy contento por dar un paso más en mi situación y en la de mi familia». Cabe destacar que Gorgui y su familia han vuelto a empadronarse en Gandia tras haber tenido que irse unos meses a Madrid por el nacimiento de su hija, ya que en la etapa anterior al embarazo residieron en la capital.

«El Gobierno de España ya me ha dicho que me van a dar los papeles de residencia para poder quedarme legalmente en este país», dijo, aunque no sabe exactamente cuándo ocurrirá. Ante este compromiso que la Delegación del Gobierno ha adoptado con el héroe de Dénia, Gorgui asegura que está «muy agradecido a la respuesta que han tenido los políticos y las instituciones».