La OMS no espera vacunaciones masivas hasta mediados del 2021

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvo ayer que lo más probable es que haya que esperar hasta mediados del 2021 para que se realicen vacunaciones masivas contra el covid-19. «En términos realistas, no esperamos ver vacunaciones masivas hasta mediados del próximo año», afirmó la portavoz de la organización, Margaret Harris, quien precisó que entre seis y nueve candidatas a vacunas están en fases avanzadas de investigación, con una parte de ellas en la fase 3 de ensayos clínicos, que requieren la participación de 30.000 a más voluntarios y de la que se extrae la información sobre la eficacia del producto. Harris reconoció que aunque hay gente que está siendo vacunada en el marco de los ensayos clínicos que se están realizando con varias vacunas candidatas, no se sabe si funcionan. «Los diferentes grupos de investigación están vacunando a gente, pero no tenemos una señal clara de que se haya llegado a un nivel de eficacia y seguridad suficiente». R. D.