El supremo insta a no dudar de las víctimas de maltrato

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que deja escrito que no se puede dudar de la versión de una víctima de violencia machista cuando haya existido un maltrato previo, o cuando retrase la denuncia, por las peculiaridades de este tipo de delitos en pareja. La sentencia podría parecer una obviedad, pero no lo es puesto que muchas víctimas se quejan de que algunos jueces no las creen. P.M.