Condenados a dos años de cárcel por un altercado en un bar de Castelló

Visto para sentencia tras un acuerdo entre las partes litigantes. F.C.J. y F.T. N. fueron condenados ayer a dos años de cárcel por un delito de lesiones, después del jucio celebrado ayer en la sección primera de la Audiencia Provincial, y en la que el presidente dicto in voce la sentencia.

Los hechos, ocurridos en el año 2017, comenzaron cuando los dos procesados entraron en el bar Flamenco de Castellón y, sin mediar palabra, empezaron a insultar y apalear al dueño del establecimiento que estaba detrás de la barra. Una disputa en la que los dos individuos, ahora condenados , también le lanzaron platos, botellas y otros objetos que le produjeron a la víctimas heridas de diversa consideración, como así se explica en las conclusiones realizadas por el ministerio fiscal y la acusación particular.

Un consenso entre la defensa de los dos hombres, ministerio público y letrado del denunciante que estuvo a punto de quebrarse ya que los dos hombres que iban a ser juzgados son reincidentes y este acuerdo podría alcanzarse dificilmente. También estaban citados en el proceso los dos policías nacionales que intervinieron para impedir que los dos sujetos frenasen en sus acciones delictivas, aunque no llegaron a declarar.

La condena implica también el pago de las costas procesales