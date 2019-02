Desvalijan una villa en la Marjaleria y se llevan hasta el papel higiénico

Una vecina de la Marjaleria denuncia que la madrugada del miércoles al jueves de la semana pasada entraron a robarle en su villa, ubicada en el Camí la Plana Segunda Travessera. En el momentos de los hechos, María José González, de 69 años, asegura que se encontraba en casa de su hija, en Castellón, y no fue hasta el día siguiente cuando volvió y vio cómo toda la vivienda estaba patas arriba. «Me lo han robado todo. Un televisor, un portátil, una cafetera eléctrica, sábanas, colchas, platos, cubiertos... Me han dejado el frigorífico vacío y me han quitado hasta las colonias del baño y el papel higiénico», explica la vecina afectada, quien añade que su situación personal --tiene una discapacidad del 78%-- hace que sea aún más «difícil arreglarlo todo».

El viernes día 22 presentó la denuncia ante la Policía Nacional y cuenta que, al cabo de unos días, los agentes acudieron a su domicilio para tratar de esclarecer las circunstancias del presunto robo. «La puerta no estaba forzada. Los ladrones saltaron la valla metálica y utilizaron un gato para forzar la ventana y pasar así entre los barrotes», explica.

La mujer agrega que no es la primera vez que sufre un asalto en su vivienda. Hace dos años, González recuerda que su domicilio fue ya víctima de un robo, en el que le sustrajeron, entre otros enseres, un televisor, un microondas, joyas y monedas de plata. «Me río por no llorar. Ahora tengo que comprarlo todo de nuevo, no hay nada. Ni comida», detalla esta vecina de la Marjaleria.

«Lo peor», a su juicio, no es su doble episodio, sino la sensación de «inseguridad» que se vive en la zona. «Conozco a vecinos a los que recientemente también les han entrado a robar. Esto no puede seguir así», expone.

Y al igual que han reiterado ya otros residentes del Grao, esta última afectada critica la escasa presencia policial que vigila las calles. «Los agentes no pasan nunca pasan por aquí, solo llegan hasta la Fileta como mucho. Hacen falta más patrullas, cada día hay más hurtos», recrimina.

11 asaltos en las últimas semanas al menos

Con este asalto en la Marjal, el número de robos protagonizados en las últimas semanas en el distrito marítimo asciende ya a 11 al menos. El último incidente se produjo la noche de este pasado miércoles, cuando la alarma de un local intimidó a unos ladrones que estaban intentando acceder al interior de una empresa dedicada al sector de la construcción, situada en la calle Almirante Cervera del Grao.

Esta creciente oleada de robos ha acentuado el hartazgo y la desesperación de muchos vecinos, que ya han exigido de forma reiterada a través de las redes sociales más patrullas policiales que supervisen la zona y la apertura 24 horas al día de la tenencia de alcaldía del Grao.