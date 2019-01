Detenidos dos agresores y también varios cómplices por la violación a una menor en Burriana

La agresión sexual a la joven de 17 años de Burriana, perpetrada a unos 30 metros del cuartel de la Guardia Civil de Burriana y confirmada ya por la Benemérita, desembocó ayer en la detención de dos supuestos autores de los hechos y de un número sin concretar por ahora de cómplices que no impidieron el ataque.

Vecinos del entorno confirmaron ayer a este diario que durante la jornada del 1 de enero, que siguió a la noche de la violación, se percataron de que había mucho movimiento de agentes en las inmediaciones, más allá de la presencia habitual.

De hecho, la Benemérita tenía localizados a los supuestos agresores y de ahí que, en una rápida intervención, no sólo se detuvo a los dos autores materiales de la agresión sexual, sino a varias personas más. Al parecer, se trata de trabajadores temporeros que no hacía mucho tiempo que estaban por la zona y compartían piso. De ahí que las detenciones no se limitan únicamente a las dos personas que supuestamente cometieron la agresión, sino también a los compañeros de piso de éstos. En este caso estarían acusados de por no haber cumplido con el del deber de prestar socorro a la víctima.