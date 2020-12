Reanudan con dos helicópteros la búsqueda del cazador desaparecido en Catí hace dos días

El Consorcio de Bomberos de Castellón ha reanudado este martes la búsqueda del cazador que desapareció en Catí el pasado domingo, en la zona de Masía Safondo, con la incorporación del helicóptero de la Generalitat, que el lunes no voló por las fuertes rachas de viento, y otro de la Guardia Civil.

Según han informado fuentes del CPBC, desde las ocho de la mañana el Consorcio Provincial ha reanudado la búsqueda con el mismo dispositivo que el lunes: 70 miembros procedentes de dotaciones de bomberos del Consorcio, la Unidad de Rescate de Montaña del Consorcio, unidades de Bomberos Forestales de la GVA-SGISE, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Diputación y la Unidad Canina de Protección Civil con cuatro binomios.

Además, hay 30 agentes de la Guardia Civil, quince entre la Policía Autonómica, agentes medioambientales y una unidad de Prevención de Incendios, y otras 100 personas entre voluntarios de Catí y personal de su Ayuntamiento.

Hasta el momento no se ha encontrado ninguna pista que pueda ayudar a encontrar al hombre, por lo que se revisarán los sectores en los que se le buscó este lunes "y se analizarán nuevos espacios", han confirmado desde el Consorcio.

El cazador desaparecido se encontraba el pasado domingo con un grupo de amigos que le perdieron la vista a la hora de recoger, a mediodía, y no lograron localizarlo, por lo que dieron el aviso al 112 sobre las 18.30 horas y, desde entonces, empezaron las labores de búsqueda.

El conjunto del operativo, coordinado por el Consorcio desde el PMA, peinó este lunes amplias zonas de los doce sectores en los que se ha dividido la búsqueda, y los efectivos de la Unidad de Rescate de Montaña del Consorcio revisaron los lugares de acceso más complicado, como masías derruidas, balsas y pozos.

Además, durante la noche del lunes y ante la dificultad por la falta de visibilidad, continuó con la búsqueda una parte de los medios del Consorcio de Bomberos y de la Guardia Civil.