Tres comercios cercanos amanecen con los cristales rotos en Castelló

Tres comercios situados en la zona sureste de Castelló y separados entre sí por apenas unos centenares de metros amanecieron ayer con los cristales rotos. Se trata del negocio de electrodomésticos Pasqual Martí, situado en la calle del Ceramista Godofredo Buenosaires; la panadería Panhevi de la plaza doctor Marañón y de una cadena de pizzas en el parque Geólogo José Royo Gómez.

En el primer caso, empleados de la tienda de electrodomésticos explicaron a Mediterráneo que consideraban un intento de robo la ruptura de los cristales de su escaparate, y no un acto vandálico. Ayer fue una jornada difícil para un negocio que en los últmos años ha sufrido varios hurtos y que empleó buena parte de la mañana para cambiar el cristal. No obstante, los asaltantes no lograron entrar en esta ocasión en el establecimiento.

La Policía Local de la capital, consultada por este diario, aseguró no tener constancia de ningún intento de robo la noche anterior, con lo que no existe versión oficial sobre los posibles motivos de los ladrones.